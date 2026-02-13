我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰10日公開表示，為確保產業穩定發展與全球供應鏈不中斷，政府必須讓水電供應「無虞」，並強調未來將在「核安、核廢、社會共識」三大原則下，全面接觸世界新式核能技術。此番談話一出，外界質疑民進黨長期主張的「非核家園」立場，是否出現鬆動？對此，核四前廠長王伯輝質疑，科學難道有新舊之分嗎？王伯輝12日在臉書發文表示，哪位核能界的先生可以告訴他，所謂「新核能」是什麼？那「舊核能」又是什麼？他直言，「科學有新舊之分嗎？我真的不了解」。王伯輝並舉例說明，日本於1月下旬重啟柏崎刈羽核能發電廠6號機組時，曾出現控制棒警示燈異常，日本東京電力公司立即停止啟動測試，全面檢查200多根控制棒警示系統。經拆解調查後發現，問題並非反應爐核心設備故障，而是控制盤內新型變頻器的檢測設定過於靈敏，誤將正常馬達啟動電流判定為異常雜訊。王伯輝指出，核四與日本柏崎刈羽6號機同屬進步型反應器，核四當年測試時也曾發現類似問題，經由日立修改軟體後即獲解決。他強調，台灣工程師在工作文化、安全文化與核電技術方面具備世界水準，「只是，國家不知珍惜罷了」！他也呼籲，政府應勇敢去面對，珍惜這個被浪費的人力資源。