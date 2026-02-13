我是廣告 請繼續往下閱讀

有一間新北市的彩券行......開出7注大紅包怎麼那麼好運啊？這是不同人中獎的吧？」

▲大樂透春節加碼大紅包、小紅包首期開出！其中新北市「真好中彩券行」竟然開出7注大紅包，引爆熱議。（圖/台彩官網）

大樂透同間彩券行開出7注大紅包？內行連碰買法公開

這是因為該名幸運兒一定是用「7連碰」或者「8連碰」的買法

組成C7取6會得到7組6碼的號碼，成本是350元；8連碰就是以此類推，49個號碼選8個號碼，組成C8取6，等於會有28組6碼，成本變成1400元。

▲同間彩券行開出7注大紅包，就是有內行彩迷購買「7連碰」或者「8連碰」幸運中獎。（圖為大樂透7連碰彩券/記者張嘉哲攝）

假設今天你用的是7連碰買法，買到「01至07」，結果開出大紅包獎號是「01~09」

大樂透連碰買法優勢曝光！台彩認證買法：80%人中獎靠它

但如果用7連碰購買，只要對中3碼獎金會變成1600元

而8連碰則是中3碼獎金會變成4000元

▲大樂透連碰買法解密一圖看懂！7連碰就是選7碼組成6個不同組合，除了在春節大紅包規則佔據優勢外，正彩獎金也會翻好幾倍。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

中獎彩券常見買法有高達52%是用7連碰中獎、28%則是用8連碰中獎，等於有高達80%的人因為這種玩法而幸運中100萬。