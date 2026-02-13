台彩大樂透春節加碼正式開跑，昨（12）日首次加開100萬大紅包、10萬小紅包的獎號，最終總計送出66組，不過正彩連3槓，下期頭獎上看1.4億元，民眾過年還有機會可以中獎。不過在派彩結果出爐之後，有眼尖彩迷又發現，有一間彩券行竟然開出7注大紅包，好奇到底怎麼辦到，就有內行人出面解釋：「這就是連碰玩法中獎的！」過去台彩也曾經公布數據，這種春節大紅包中獎的民眾，高達80%都是透過連碰玩法中獎，連台彩總經理謝志宏都有親身經歷。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「大樂透春節加碼的大紅包、小紅包又來了，今天第一期槓龜，不過去查了派彩結果，有一間新北市的彩券行......開出7注大紅包怎麼那麼好運啊？這是不同人中獎的吧？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這也太好運了吧？機率有多低」、「真的欸！是新北市中和區的真好中彩券行，還真的是好中啊」；不過有內行彩迷表示「肯定是同一人中獎喔！這是連碰玩法才會有的結果」、「這個人內行，玩連碰的才會這樣」、「大樂透春節加碼就是要買連碰，最神就會出現這種」、「台彩認證的連碰買法，之前親戚買過8連碰也中過100萬」。
大樂透同間彩券行開出7注大紅包？內行連碰買法公開
大家一定非常好奇，為什麼會有同間彩券行開出7注大紅包？這是因為該名幸運兒一定是用「7連碰」或者「8連碰」的買法，幸運帶走700萬獎金！大樂透所謂的7連碰，就是直接從49個號碼中選7個號碼，組成C7取6會得到7組6碼的號碼，成本是350元；8連碰就是以此類推，49個號碼選8個號碼，組成C8取6，等於會有28組6碼，成本變成1400元。
然而在大樂透春節加碼大樂透的規則中，大紅包是開出9個號碼取6個對中即得100萬，假設今天你用的是7連碰買法，買到「01至07」，結果開出大紅包獎號是「01~09」，那你這張彩券的7連碰任一組合都會中獎，在沒有人跟你同組號碼的情況下，你就會獨得700萬元獎金。
大樂透連碰買法優勢曝光！台彩認證買法：80%人中獎靠它
然而大樂透連碰玩法的優勢還不僅限在春節加碼大紅包中，正彩也會有所優勢，以大樂透對獎規則來說，如果對中3個號碼，本來獎金會是400元，但如果用7連碰購買，只要對中3碼獎金會變成1600元，瞬間回本3.5倍，這是因為你的7碼組成的7組數字，只會有3組不涵蓋3個中獎號碼；而8連碰則是中3碼獎金會變成4000元，就是在28組數字裡面，有10組會涵蓋3個中獎號碼的意思。
台彩過去就有表示，近幾年大樂透春節大紅包百萬獎項中，中獎彩券常見買法有高達52%是用7連碰中獎、28%則是用8連碰中獎，等於有高達80%的人因為這種玩法而幸運中100萬。台彩總經理謝志宏去年也受訪提到，過年大樂透用7連碰、8連碰包牌方式，中獎率確實相對提高，「我自己過年都喜歡買8連碰，曾經1400元中過7200元」。
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透同間彩券行開出7注大紅包？內行連碰買法公開
大家一定非常好奇，為什麼會有同間彩券行開出7注大紅包？這是因為該名幸運兒一定是用「7連碰」或者「8連碰」的買法，幸運帶走700萬獎金！大樂透所謂的7連碰，就是直接從49個號碼中選7個號碼，組成C7取6會得到7組6碼的號碼，成本是350元；8連碰就是以此類推，49個號碼選8個號碼，組成C8取6，等於會有28組6碼，成本變成1400元。
大樂透連碰買法優勢曝光！台彩認證買法：80%人中獎靠它
然而大樂透連碰玩法的優勢還不僅限在春節加碼大紅包中，正彩也會有所優勢，以大樂透對獎規則來說，如果對中3個號碼，本來獎金會是400元，但如果用7連碰購買，只要對中3碼獎金會變成1600元，瞬間回本3.5倍，這是因為你的7碼組成的7組數字，只會有3組不涵蓋3個中獎號碼；而8連碰則是中3碼獎金會變成4000元，就是在28組數字裡面，有10組會涵蓋3個中獎號碼的意思。
資料來源：台彩官網
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該衡量自身經濟狀況，勿因沉迷影響日常生活。