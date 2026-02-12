🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運迎財神」優惠，2月11日至2月16日限時6天，多款商品買1送1、買2送2。平均單件特價來看，爆能能量飲料18元、辛拉麵25元、德芙巧克力28元、膠原飲60元。
韓國熊津紅蔘飲單包原價69元，限時祭出36包1111元，平均單包只要31元，相當於4.5折，比買一送一半價更划算。
現煮飲品也有買2送2好康，珍珠焙火烏龍奶茶平均38元、濃焙茶拿鐵平均33元、琥珀小葉奶茶／梔子花奶青平均30元。另有特大杯美式3杯（5.6折）、特大杯拿鐵2杯（7.1折）都是100元。
半價零食、冰棒囤起來，過年期間團聚大吃特吃。韓國可可球平均28元、一口巧克力餅乾／一口洋芋片平均21元、百吉布丁大雪糕平均18元。此外，曠世奇派3支100元，單支約33元，等於6.8折逼近買2送1，有巧克力、玫瑰鹽焦糖巧克力、草莓、提拉米蘇4種口味可任選。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是2月11日至2月15日，買一送一代表是Cheers氣泡水平均15元、松露風味腰果平均25元。麥提莎牛奶巧克力原價55元、加10元多1件，等於單包33元、約是5.9折。另外全家和7-11一樣都有曠世奇派任選3支100元促銷活動。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，2月13日至2月15日限時登場，包括FMC天然水610ml平均10元、杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕平均18元、漢堡QQ糖平均20元、安城湯麵平均25元。
🟡萊爾富
萊爾富推出「浪漫情人節」限時5天優惠，2月11日至2月15日期間限定，共4款商品買一送一，換算成單件平均特價，曠世奇派玫瑰鹽雪糕25元、芬達橘子汽水18元、激浪汽水18元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
現煮飲品更優惠，大杯摩卡咖啡原價70元、買1杯就特價30元，4.3折比買一送一更便宜。大杯熱巧克力歐蕾原價65元，買1杯35元、買2杯66元，等於逼近半價。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月12日上午9時開賣心樸格子脆鹽之花風味19元、心樸台灣帶殼花生（鹹酥／蒜味）69元、Simple Life抽取式衛生紙150抽×8包252元，平均單串84元，等於單包150抽的衛生紙只要10.5元。限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11推出「金馬開運迎財神」優惠，2月11日至2月16日限時6天，多款商品買1送1、買2送2。平均單件特價來看，爆能能量飲料18元、辛拉麵25元、德芙巧克力28元、膠原飲60元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
現煮飲品也有買2送2好康，珍珠焙火烏龍奶茶平均38元、濃焙茶拿鐵平均33元、琥珀小葉奶茶／梔子花奶青平均30元。另有特大杯美式3杯（5.6折）、特大杯拿鐵2杯（7.1折）都是100元。
全家會員優惠是2月11日至2月15日，買一送一代表是Cheers氣泡水平均15元、松露風味腰果平均25元。麥提莎牛奶巧克力原價55元、加10元多1件，等於單包33元、約是5.9折。另外全家和7-11一樣都有曠世奇派任選3支100元促銷活動。
萊爾富推出「浪漫情人節」限時5天優惠，2月11日至2月15日期間限定，共4款商品買一送一，換算成單件平均特價，曠世奇派玫瑰鹽雪糕25元、芬達橘子汽水18元、激浪汽水18元、農心海鮮烏龍麵平均25元。
現煮飲品更優惠，大杯摩卡咖啡原價70元、買1杯就特價30元，4.3折比買一送一更便宜。大杯熱巧克力歐蕾原價65元，買1杯35元、買2杯66元，等於逼近半價。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，2月12日上午9時開賣心樸格子脆鹽之花風味19元、心樸台灣帶殼花生（鹹酥／蒜味）69元、Simple Life抽取式衛生紙150抽×8包252元，平均單串84元，等於單包150抽的衛生紙只要10.5元。限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！