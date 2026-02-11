中央氣象署預報中心科長林秉煜指出，今（11）日受鋒面通過、東北季風南下影響，基隆北海岸、大台北、東半部不定時有局部短暫雨；周五至周日（2月13日至2月15日）全台晴到多雲、氣溫回升，除夕、大年初一（2月16日至2月17日）鋒面與東北季風南下，北台灣及迎風面降雨機率提高、體感濕冷。
小年夜前天氣穩定 除夕鋒面通過開始下雨
林秉煜指出，今天因為有鋒面通過、東北季風南下，基隆北海岸、大台北、北部山區、東半部不定時有局部短暫雨，沒下雨時都是陰天；明天白天東北季風就會減弱，各地回歸多雲到晴的天氣，周五、周六情人節、周日小年夜，這3天環境為東南風，全台晴到多雲、氣溫回升。
林秉煜說明，除夕、大年初一會有新的鋒面通過，並伴隨另一道東北季風南下，水氣明顯增多，迎風面容易降雨，包括桃園以北、宜花、東南部、竹苗山區都會有局部短暫雨，中南部則維持穩定天氣，類似天氣狀況預估持續到大年初四（2月19日）。
除夕冷空氣襲台 北台灣降溫轉濕冷
氣溫方面，林秉煜提及，今天受到東北季風影響，北台灣白天只有18至20度，中南部依舊有23至27度，不過苗栗以南、花東要注意日夜溫差，早晚會有10度的落差，明天東北季風減弱後氣溫回升。
林秉煜提到，周五至周日全台氣溫顯著回升，中部以北、東半部24至27度，南台灣上看27至30度，也是未來一周最暖的時段；除夕東北季風南下後，北台灣氣溫下降，預估早晚只有15度左右，搭配降雨，體感比較濕冷，中南部則仍有25至26度的高溫，目前預估年假後期，溫度會逐漸回升。
資料來源：中央氣象署
