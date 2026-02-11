今（11）日就是農曆12月24日的「送神日」，今天必須要拜灶王爺以及眾神，民間習俗上也會在這一天把佛桌、香爐、祖先牌位、佛像清理乾淨，就是我們所說的「清屯」。清水孟國際塔羅小孟老師就表示，送神日祭拜以及禁忌多，像是清屯「絕對不能倒爐」，否則將會衰運纏身整年；不能用清水直接洗淨佛像，以免觸怒家神或祖先，家運變超差，民眾都要特別留意。

送神日是什麼？為什麼要祭拜、清屯？

小孟老師解釋，每年農曆12月24日就是所謂的「送神日」，由灶王爺帶領眾神，回天庭報告民間善惡舉止、是非功過，以此作為獎善懲惡的依據，因此凡人會在送神日時，準備甜食給灶王爺吃，好讓祂幫大家說好話。

而常常會聽到送神日都要「清屯」，根據環境部說明，民間習俗裡，送神日送完神明後，會進行大掃除稱為筅黗（ㄒ一ㄢˇ ㄊㄨㄣ），也就是清屯，字義就是使用竹製的清潔工具，清潔神壇前薰香出來的黃濁油污，即年終大掃除的意思。

▲每年農曆12月24日就是所謂的「送神日」，這天不僅會祭拜灶王爺以及眾神明，也會對佛桌進行大掃除。（示意圖／由 AI 生成）
送神日要準備什麼祭拜？清屯「倒爐」慘衰運整年

小孟老師表示，送神一般會準備供品有三牲、水果5樣、甜粿、甜湯圓、紅龜粿、酒或水三杯、香燭一對以及花一對，紙錢則有壽金、刈金、馬甲；在神明桌上放上供品，點燃蠟燭，燒三柱香請眾神來用餐，也拿香到廚房拜一下，請灶王爺到神桌用餐，祈求灶王爺回天庭後，能替家裡的人美言幾句，拜完之後燒紙錢、放鞭炮，讓灶神熱鬧回天庭。

送完灶神之後開始清屯，記得順序是到佛桌燒香，稟告神明和祖先後開始清屯，先清理神像、再清理神明香爐；接著清理祖先牌位以及香爐；最後清理佛桌。但小孟老師特別提醒：「絕對不可以倒爐，清理神明以及祖先香爐時，要拿全新的湯匙舀起香灰，將濾網放在香爐上方，過濾掉香灰的硬塊，如果將香爐中的香灰直接倒出來，意象好運全被倒光，恐怕整年走衰運」。

▲送神日清屯記得「千萬不能夠倒爐」！意即不能直接把香灰倒出來，否則很有可能把服氣全倒光，衰運纏身整年。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
送神日6大禁忌一覽！踩到地雷家運變超差

小孟老師也提點送神日6大禁忌，民眾可千萬要留意，否則最慘可能會觸怒神明與祖先，導致家運不順：

一、不可以說壞話吵架：送神日是吉日，在前兩天都不要吵架，以免灶王爺一去不回，或到天庭說家裡是非。

二、送神不可以太晚：今年祭拜最佳時間為2月10日深夜11時至2月11日1時，以及卯時（2月11日5時至7時），太晚拜灶神，會讓灶王爺來不及回天庭，因此越早拜越好。

三、神像、香爐、祖先牌位不要亂搬動：清囤完的神像、香爐、祖先牌位位置不可亂放，務必歸位。

四、不宜直接用水清洗佛像與牌位：以免觸怒神明與祖先，導致家運不順。

五、送神完再開火：送神日要讓神明好好休息，因此最好送完神後再開火。若非得開火，建議開小火，並保持好心情。

六、清屯不宜有負面情緒：一旦有負面情緒，神明與祖先會感受到負面磁場，因此建議清屯時保持愉悅的心情。

▲送神日6大禁忌一圖看！千萬不要用清水洗佛像、祖先牌位等。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）
資料來源：小孟老師環境部

