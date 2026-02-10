根據星巴克官網，今2月10日周二開喝「星巴克買一送一」；foodpanda輸入「週二星享日」外送優惠碼再「現折70元」，本文推薦最新咖啡優惠、星巴克最便宜買法一次整理。2月11日開賣春季新品推薦櫻花杯、柯基屁屁提袋、貓咪裝扮牽手熊寶寶等周邊商品一覽。手搖飲料CoCo都可表示，今週二咖啡日開喝生椰拿鐵、果咖美式都「買一送一」別錯過。
星巴克：買一送一！今再折70元外送咖啡優惠碼
星巴克表示，今foodpanda周二指定品項好友分享日，2月10日（二）活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
幫大家算好今一日限定星巴克半價咖啡優惠，平均一杯「特大杯那堤」77.5元（2杯優惠價155元／原價310元）、「特大杯美式咖啡」65元（2杯優惠價130元／原價260元）。
《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算星巴克便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，爽喝「星巴克店內價買一送一再省70元」免出門，最便宜喝法就是今天。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克春季新品！草莓抹茶那堤、粉紅草莓星冰樂搶先喝
星巴克表示，全台門市2月11日將推出春櫻季節主打2款夢幻飲品，「草莓風味抹茶那堤」嚴選日本抹茶，以濃郁茶香搭配草莓的微酸果韻，頂層灑入草莓奶霜與草莓餅乾碎片；「粉紅草莓風味星冰樂」喝得到草莓奶霜融合櫻花色調的粉紅吉利凍，上層覆蓋蓬鬆細緻的鮮奶油、再點綴酥脆草莓餅乾碎片。
《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試喝，「草莓風味抹茶那堤」在抹茶風味中喝得到酸甜草莓風味；「粉紅草莓風味星冰樂」在甜香草莓星冰樂中，還咬得到Q嫩粉紅凍，好喝好療癒。
今2月10日（二）新品正式上市前一日，星巴克星禮程會員至門市消費或使用APP行動預點服務，還可搶先點購新品飲料：大杯(含)以上粉紅草莓風味星冰樂、草莓風味抹茶那堤。
提醒大家，此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付方可享有此回饋；門市商品依各門市現貨為準，售完為止；行動預點服務與商品供應依APP行動預點系統顯示為準，各店庫存不同，售完為止。活動期間不限購買次數；此活動點購中杯恕無提供櫻花杯盛裝，其他容量依現場庫存為準；恕不適用外送外賣、預訂與星送禮服務。
2/11周邊新品開賣櫻花杯、柯基屁屁提袋、貓咪裝扮牽手熊寶寶！
星巴克表示，迎接春櫻浪漫時節，外帶紙杯將換上全新櫻花視覺設計，以櫻花飛舞的咖啡時光帶來幸福日常。2月11日起，凡點購大杯或特大杯冰熱飲品，即可隨杯獲得春季限定櫻花外帶杯款。
同時2月11日還將開賣星巴克春櫻新品，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，全新亮相的可愛柯基，將接續貓屁屁提袋熱潮，推出愛心屁屁造型的「柯基尾巴便利單杯提袋」390元、還有超蓬鬆「柯基尾巴零錢證件掛牌」480元；立體造型「柯基賞櫻馬克杯」880元、萌萌「柯基花語馬克杯」650元；另有「24OZ Bling 柯基TOGO冷水杯」1150元、「柯基櫻語不鏽鋼TOGO冷水杯」1450元、「STANLEY春櫻20OZ不鏽鋼吸管杯」1750元等。
貓派的朋友也別擔心，萌貓也來賞櫻花！《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，去年熱賣的粉貓屁屁變身「櫻花貓尾巴零錢證件掛牌」500元，立體造型「灰貓／白貓花漾馬克杯」各580元、「抱抱白貓咪單杯提袋」450元、還有粉嫩茄芷袋風格的「春日條紋網布零錢包」500元、「春日條紋網布手提袋」650元、「春櫻貓咪隨行收納袋」650元等。
記者最推薦星巴克超人氣Bearista「貓咪MINI熊寶寶組」1300元，小熊化身貓咪裝扮，灰貓手拿星巴克隨行杯、粉貓配上櫻花出遊，手部磁吸設計，讓雙貓手牽手有夠可愛，必搶入手！
CoCo都可：全台門市「生椰拿鐵買一送一」週二咖啡日優惠！
手搖飲料CoCo都可表示，今週二咖啡日，臨櫃 / 都可訂開喝「生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式」同價位買一送一優惠！
活動品項包括生椰職人拿鐵14oz（街邊）原價70元、粉角生椰拿鐵14oz（街邊）原價80元、職人美式14oz（街邊）原價45元、西西里手搗檸檬美式／紅柚香檸美式 L（街邊）原價75元、台灣柳丁美式L（街邊）原價85元。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際試喝「粉角生椰拿鐵」，清新椰香讓拿鐵喝起來更順口，還有Q彈口感滿足咀嚼控，沒想到咖啡搭配料也很涮嘴。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可
