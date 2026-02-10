我是廣告 請繼續往下閱讀

星巴克：買一送一！今再折70元外送咖啡優惠碼

今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，爽喝「星巴克店內價買一送一再省70元」免出門，最便宜喝法就是今天。



《NOWNEWS今日新聞》記者整理最划算星巴克便宜買法！，爽喝「星巴克店內價買一送一再省70元」免出門，最便宜喝法就是今天。 提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；依門市現場庫存為主，售完為止。

星巴克春季新品！草莓抹茶那堤、粉紅草莓星冰樂搶先喝

《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試喝，「草莓風味抹茶那堤」在抹茶風味中喝得到酸甜草莓風味；「粉紅草莓風味星冰樂」在甜香草莓星冰樂中，還咬得到Q嫩粉紅凍，好喝好療癒。

▲星巴克新品左起：「草莓風味抹茶那堤」中杯160元、 大杯175元、特大杯190元，「粉紅草莓星冰樂」中杯170元、大杯190元、特大杯210元。（圖／記者蕭涵云攝）

▲2月11日起星巴克限定櫻花紙杯也開喝。（圖／記者蕭涵云攝）

2/11周邊新品開賣櫻花杯、柯基屁屁提袋、貓咪裝扮牽手熊寶寶！

▲星巴克繼貓屁屁設計轟動到日本，又推出可愛柯基屁屁來耍萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲春櫻季節，溫暖可愛的柯基來賞櫻，全新馬克杯、不鏽鋼水杯亮相。（圖／記者蕭涵云攝）

▲愛心屁屁的柯基杯套、白色巨貓杯套2月11日開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「貓咪MINI熊寶寶組」牽手賞櫻喝咖啡超萌。（圖／記者蕭涵云攝）

▲星巴克春櫻浪漫新品，2月11日過年前開搶。（圖／記者蕭涵云攝）

記者最推薦星巴克超人氣Bearista「貓咪MINI熊寶寶組」1300元，小熊化身貓咪裝扮，灰貓手拿星巴克隨行杯、粉貓配上櫻花出遊，手部磁吸設計，讓雙貓手牽手有夠可愛，必搶入手！

CoCo都可：全台門市「生椰拿鐵買一送一」週二咖啡日優惠！



手搖飲料CoCo都可表示，今週二咖啡日，臨櫃 / 都可訂開喝「生椰職人拿鐵、職人美式、果咖美式」同價位買一送一優惠！