我是廣告 請繼續往下閱讀

明尼蘇達灰狼隊日前意外敗給紐奧良鵜鶘隊，不僅讓戰績受挫，更將長期潛藏的問題攤在檯面上。賽後，灰狼總教練芬奇（Chris Finch）罕見公開點名批評防守核心戈貝爾（Rudy Gobert），一番談話也讓更衣室收到明確而嚴厲的訊息。這場失利後，芬奇並未選擇含糊帶過，而是直接將問題攤開檢討。他直言，對於戈貝爾以及全隊在禁區的防守表現相當不滿意。「我不喜歡他今晚在護框端的表現，也不只是他，」芬奇表示，「他的數據看起來還可以，但他和其他人在籃框附近的整體影響力並沒有出現。」這番話之所以格外刺耳，在於比賽內容完全呼應芬奇的批評。鵜鶘本季NBA美國職籃（National Basketball Association）投籃命中率僅排聯盟第23，卻在此役對灰狼投出高達54%的整體命中率；外線同樣不以穩定著稱的鵜鶘，三分球命中率也飆升至44%，徹底瓦解灰狼防線，問題顯然不只是個別回合的失誤，而是整體防守強度的崩解。面對教練點名，戈貝爾並未迴避責任，卻也將焦點擴大到整支球隊。他賽後直言，這類比賽對灰狼而言至關重要，卻屢屢未能拿出應有的態度。「這些比賽會影響我們季末的排名，影響我們能不能打進季後賽、會遇到誰，」戈貝爾表示，「衡量我們成功與否的指標就是防守和努力程度，只要我們做到這兩件事，幾乎每一晚都能贏球。」戈貝爾更直白指出，問題不在戰術或天賦，而是專注與拚勁。「當我們把心力放在這些事情上，進攻自然就會出現。進攻其實就是努力的延伸，而且必須是全隊一起做到。」芬奇近年致力於打造以防守為本的球隊文化，也確實曾讓灰狼躋身聯盟頂級防守行列，但本季這項招牌卻反覆失靈。這場比賽，灰狼在第三節一度取得77：59的大幅領先，卻未能趁勝追擊，反而逐漸鬆懈，最終在第四節遭到逆轉。芬奇坦言，這樣的情況已非首次發生。「我們常常能建立領先，但沒有選擇一口氣解決比賽，而是放鬆下來，」他直言，「現在的聯盟已經不允許這樣了，其實一直都不行。」數據同樣揭露問題所在。灰狼面對勝率五成以下球隊的戰績為20勝8敗，卻是聯盟前十強隊伍中表現最差的一支。從去年12月輸給籃網與老鷹，到1月接連不敵公牛與國王，劇本始終如出一轍。這場賽後的公開發言，並非單純情緒發洩，而是對球隊標準的再次提醒。無論是芬奇的點名批評，還是戈貝爾對全隊專注度的質疑，都指向同一核心問題：灰狼是否能在面對「非強權對手」時，仍拿出與硬仗相同的防守態度。