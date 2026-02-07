我是廣告 請繼續往下閱讀

。他直言，對於從達拉斯獨行俠隊轉戰巫師隊的安排感到興奮，並非外界所形容的失望或不悅。

不過，戴維斯過去在紐奧良鵜鶘隊效力期間，正是以23號球衣寫下生涯巔峰表現，對這個號碼並不陌生，也未將外界雜音放在心上。

日前被交易至華盛頓巫師隊的NBA美國職籃（National Basketball Association）明星長人安東尼．戴維斯（Anthony Davis），親自出面否認外界所謂「對交易不滿」的報導，強調自己對新東家充滿期待，並已準備好為球隊帶來改變。戴維斯在抵達華盛頓後，透過影片向球迷傳達心聲，畫面中神情輕鬆、笑容滿面，並透露自己已開始參觀球場與訓練設施這筆交易堪稱本季規模最大的交易之一。巫師隊送出米德頓（Khris Middleton）、A.J.強森（AJ Johnson）、馬拉基．布蘭納姆（Malaki Branham）與馬文．巴格利三世（Marvin Bagley III），並搭配多枚選秀權，從獨行俠隊換回戴維斯，以及後衛羅素（D’Angelo Russell）、賈登．哈迪（Jaden Hardy）與艾克森（Dante Exum）。外界一度質疑獨行俠選擇送走戴維斯，等同放棄前一年圍繞盧卡．唐西奇（Luka Doncic）打造的核心拼圖，但對巫師而言，這是一場明確的豪賭。球隊管理層看中戴維斯的攻防影響力，期望他能成為新階段的門面人物，並加速球隊競爭力重建。值得一提的是，戴維斯選擇穿上23號球衣，這個號碼自麥可．喬丹（Michael Jordan）2003年最終退休後，便未再於華盛頓正式啟用。此舉在網路上引發部分球迷討論，認為該號碼承載特殊歷史意義。戴維斯加盟之際，巫師近況已有回溫跡象，日前以126：117擊敗底特律活塞隊，威爾．萊利（Will Riley）攻下20分成為亮點。本季至今，戴維斯場均可貢獻20分與11籃板，若能維持健康狀態，勢必將大幅提升巫師禁區攻防層級。戴維斯坐鎮禁區，巫師顯然已不再滿足於單純重建，而是準備重新投入東區競逐行列。未來他能否長時間留在場上，將直接左右巫師的上限，也可能為東區勢力分布帶來新的變數。