洛杉磯湖人近期傷兵陰霾籠罩，當家球星唐西奇（Luka Doncic）在日前對陣76人時不慎拉傷左側腿筋，讓球團與球迷一陣擔憂。不過根據美媒最新報導指出，唐西奇的傷勢傳來好消息，經初步評估並無大礙，雖然短期內仍需休養，可能會缺席接下來與勇士的交手，但避開了可能導致長期缺陣的嚴重傷勢。根據《ESPN》名記麥克曼納明（Dave McMenamin）報導指出，湖人球團認為唐西奇的左腿筋傷勢並不嚴重。儘管如此，為了保險起見，他極有可能缺席接下來對陣金州勇士的豪門對決。儘管可能缺席下一戰，但唐西奇不是重傷，這對目前排名西區第五的湖人而言無疑是絕佳的好消息，因為他們正苦苦保住西區前六、避免落入附加賽區。唐西奇本季已因各種零星傷勢缺席8場比賽，但他在場上的影響力無庸置疑。目前湖人進攻效率高居聯盟第九，很大程度仰賴唐西奇強大的得分與傳球組織能力。若他能保持健康，不僅有望衝擊年度MVP，更是湖人挑戰最後金盃的最大籌碼。湖人在今年交易截止日前並未進行大規模交易，僅補進射手肯納德（Luke Kennard）。球隊將季後賽的希望全數寄託在「三巨頭」唐西奇、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）上。然而，這三人的健康狀況本季常常接連亮紅燈。里夫斯先前已缺席不少比賽，詹姆斯賽季初更因坐骨神經痛缺陣一個月。在缺乏重磅補強的情況下，如何妥善管理唐西奇的零星傷勢、確保他能以100%的狀態迎接季後賽，將是教練團這個賽季想衝冠的最大任務。