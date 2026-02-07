G.E.M.鄧紫棋睽違7年來台開唱，《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0》將在4月10日、11日、12日於台北大巨蛋舉行，6日開放永豐信用卡友優先購，今（7）日中午11:00於tixCraft拓元售票系統全面開賣。《NOWNEWS今日新聞》也替讀者們整理搶票攻略，包括購票流程、票價與注意事項等等，希望粉絲們都能順利搶票成功。
以下為本文重點：
鄧紫棋演唱會時間+地點
演出時間：
2026/04/10 (五) 19:30
2026/04/11 (六) 19:30
2026/04/12 (日) 19:30
演出地點：台北大巨蛋
演出票價：一般票價：NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680
身障優惠票：NT$ 2,940 / 2,440 / 1,940 / 1,440
售票日期：2026/02/07 (六) 11:00全面開賣
售票平台：tixCraft拓元售票系統
搶票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/26_gem#intro
⚠️欲購票者，需先完成加入會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，請提早完成手機驗證，以免影響購票。（手機號碼僅限首次加入會員者需要驗證。）
鄧紫棋演唱會購票流程（提醒：一人一票入場，孩童也需購票）
鄧紫棋演唱會拓元搶票攻略
鄧紫棋演唱會限購張數：
每個帳號每場限購4張，若已於優先購階段購得票券，每場次可購總張數需扣除已購張數。同筆訂單不可跨場訂購，可支援行動裝置購票。每張票券外加系統服務費200元。
鄧紫棋演唱會座位圖＆視線遮蔽區
下方所列區域的座位因所處位置，可能因位置離主舞台兩側較靠近，或因舞台設計、delay tower、硬體搭設角度、會場設施、安全設施、控台、硬體設備等實際進場定位後，而致舞台視線遮蔽，無法看到完整主舞台、LED 螢幕及藝人表演等，每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。
視線遮蔽區：001, 006, 102, 103, 112, 113, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224
鄧紫棋演唱會付款方式
信用卡付款：信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠，進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
若刷卡出現下列情形：
➤若顯示「訂單成立」，即表示刷卡成功。
➤若顯示「刷卡失敗」，請重新購票。
鄧紫棋演唱會取票規定
取票方式為【ibon取票】，於ibon取票時無須支付取票手續費。
開放取票日期為該場次開演前5天，可至訂單查詢查看取票資訊，並請於7-11超商門市取票。
2026/04/10 場次 : 請於2026/04/05起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/04/11 場次 : 請於2026/04/06起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/04/12 場次 : 請於2026/04/07起可至訂單查詢查看取票資訊。
ibon取票流程說明：
⚠️最後提醒：千萬別購買黃牛票!!!!!
【文化部檢舉黃牛專區】
若依文化創意產業發展法第10條之1規定，將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰，請勿以身試法。
檢舉辦法請參考｜https://noscalper.moc.gov.tw/
鄧紫棋演唱會時間+地點
演出時間：
2026/04/10 (五) 19:30
2026/04/11 (六) 19:30
2026/04/12 (日) 19:30
演出地點：台北大巨蛋
演出票價：一般票價：NT$ 6,880 / 5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 2,280 / 1,680
身障優惠票：NT$ 2,940 / 2,440 / 1,940 / 1,440
售票日期：2026/02/07 (六) 11:00全面開賣
售票平台：tixCraft拓元售票系統
搶票網址：https://tixcraft.com/activity/detail/26_gem#intro
⚠️欲購票者，需先完成加入會員及手機號碼驗證，驗證成功後才可開始購票，請提早完成手機驗證，以免影響購票。（手機號碼僅限首次加入會員者需要驗證。）
- 購票前，請先加入「tixCraft拓元售票系統」會員並完成手機號碼驗證。
- 點選「立即購票」後，選擇需要購買的場次點選「立即訂購」。
- 先選擇「電腦配位」或「自行選位」再點選購票區域。
- 電腦配位者 (1)選擇張數(2)輸入驗證碼(3)閱讀服務條款並於同意後勾選 (4)確認張數。
- 自行選位者，點選所需座位後按「確認座位」，再接續下一頁操作。
- 自行選位者 (1)輸入驗證碼(2)閱讀服務條款並於同意後勾選 (3)確認張數。
- 選擇付款方式及配送方式，並在10分鐘內點選「下一步」 。
- 信用卡付款者，請在15分鐘內填寫信用卡資料並確認送出。
- 信用卡付款者，付款完成後交易狀態會改為「訂單成立」 。
- 7-11 ibon取票者，取票資訊於取票開放日起，才會顯示在訂單查詢中。
鄧紫棋演唱會拓元搶票攻略
- 必須先登入拓元會員帳號，不可以開多個分頁同時登入搶票，這會導致被系統強制登出。
- 將拓元售票網址中的「detail」改成「game」，這樣就可以跳過開賣後還要另外點「立即購買」的多餘步驟，為自己省下些時間，增加搶票成功的機率。（不過隨著系統多次更新，有傳出更改網址結果被限制購票的狀況出現，若是擔心的粉絲，建議不操作此步驟較合適）。
- 準備第二個裝置同步中原標準時間，手機搶票的粉絲可下載「懸浮時鐘」App，讓時間顯示於畫面上。
- 關閉多餘分頁，只保留搶票頁面，同時清除瀏覽器Cookie，確保網頁運作順暢。
- 建議採用「電腦自動配位」，自行選位較浪費時間，等位子選完常常都已經賣光了。若用手機購票，記得先關閉鍵盤「自動修正」的功能，路徑為「設定」 > 「一般」 > 「鍵盤」 > 「自動修正」。
- 拓元系統大魔王「輸入驗證碼」，建議事前到練習網站加強手速，同時預先切換至英文輸入法，才能在關鍵時刻提高搶票成功率。小小提醒，驗證碼是不分大小寫的，只要注意沒有打錯字即可。
- 輸入完張數、驗證碼後，接續按下「Tab」、「空白鍵」、「Enter」，這樣不移動鼠標就能勾選會員條款，直接進入購票轉圈圈畫面，減少因緊張找不到鼠標的突發狀況，最後只要坐著等結帳頁面出現就可以了。
- 為了預防刷卡失敗的風險，付款方式選「ATM虛擬帳號付款」最安全，好不容易搶到票了，如果刷卡付款失敗的話前面一切可都白忙，另外也要注意付款帳號別輸錯了！
每個帳號每場限購4張，若已於優先購階段購得票券，每場次可購總張數需扣除已購張數。同筆訂單不可跨場訂購，可支援行動裝置購票。每張票券外加系統服務費200元。
鄧紫棋演唱會座位圖＆視線遮蔽區
下方所列區域的座位因所處位置，可能因位置離主舞台兩側較靠近，或因舞台設計、delay tower、硬體搭設角度、會場設施、安全設施、控台、硬體設備等實際進場定位後，而致舞台視線遮蔽，無法看到完整主舞台、LED 螢幕及藝人表演等，每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。
視線遮蔽區：001, 006, 102, 103, 112, 113, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224
信用卡付款：信用卡僅限VISA、MasterCard、JCB、銀聯卡（無法使用AE、大來卡）購票前請先確認信用卡額度是否足夠，進入刷卡頁面後，請勿點選上一頁或是關閉刷卡頁面，避免刷卡失敗，刷卡資料送出前請檢查是否正確。
若刷卡出現下列情形：
- 回傳「授權結果失敗」，請洽原交易商家確認此筆交易是否成功。
- 「商家交易資料有誤」本筆訂單無法進行付款作業，請洽原交易商家。
➤若顯示「訂單成立」，即表示刷卡成功。
➤若顯示「刷卡失敗」，請重新購票。
鄧紫棋演唱會取票規定
取票方式為【ibon取票】，於ibon取票時無須支付取票手續費。
開放取票日期為該場次開演前5天，可至訂單查詢查看取票資訊，並請於7-11超商門市取票。
2026/04/10 場次 : 請於2026/04/05起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/04/11 場次 : 請於2026/04/06起可至訂單查詢查看取票資訊。
2026/04/12 場次 : 請於2026/04/07起可至訂單查詢查看取票資訊。
ibon取票流程說明：
- 請於ibon機台點選：【購票/取票/訂房】→【售票系統】→【取票】→【拓元售票系統】。
- 請依照系統畫面指示，分別輸入【取票序號、取票號碼】，並列印取票繳費單。（取票序號及取票號碼，可於【訂單查詢】中查看）
- 請持取票繳費單至該門市櫃台付款及領取正式ibon票券。
⚠️最後提醒：千萬別購買黃牛票!!!!!
【文化部檢舉黃牛專區】
若依文化創意產業發展法第10條之1規定，將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰，請勿以身試法。
檢舉辦法請參考｜https://noscalper.moc.gov.tw/