2026年春節前換新鈔將自2月9日起連續5個營業日辦理，全台8家金融機構、共455家指定分行提供兌換服務，民眾也可台灣銀行與兆豐銀行的指定ATM皆可操作；中國信託則將在全台151間7-11門市ATM限量供應新鈔，台新銀行也配合於指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM，不必全數擠到銀行櫃檯。建議民眾善用ATM與行動取號服務，並透過央行公布的換新鈔地圖事先查詢據點，可省時又順利完成換鈔需求。此外，有銀行行員提醒，換鈔期間最常卡關的兩大原因，分別為為忘記存摺密碼與換鈔明細填寫錯誤，提醒大家一定要多加驗算，避免拖慢等候時間。
換新鈔2原因最常卡關！行員出面提醒：出錯率非常高
換新鈔前夕，有銀行行員曾發文提醒，除了455家指定單位可直接辦理舊鈔換新鈔外，其餘非指定換鈔單位，原則上一律須透過存摺自帳戶提領。
至於換新鈔期間最常見的兩大問題，第一是「忘記存摺密碼」，行員表示，擔心忘記密碼的民眾，建議主動攜帶雙證件前往銀行，若不慎遭鎖卡，也可現場辦理解鎖，但切勿在櫃檯情緒失控，「櫃員真的非常討厭這種人，自己記性不好就要檢討，不要怪東怪西！」
第二個常見狀況則是「換鈔明細寫不清楚」，無論是將換鈔細項填寫在取款條或明細紙上，在等候叫號時都應多次驗算，「這裡出錯率非常高，換鈔明細很多人寫的加總都會跟要換的錢不一樣！時間花最多也是在這邊」。
由於常出現櫃員與民眾反覆核對、修改明細的情況，「等候時間幾乎都用在這裡」，也讓原PO再次強調：「重複驗算這點很重要！換鈔錯帳很難抓！」
2026換新鈔免跑銀行！7-11、大全聯也領得到
📍中國信託ATM：中國信託宣布，將於2月11日至2月13日期間，在全台151間7-11門市ATM供應限量1000元新鈔。
◼︎7-11換新鈔門市點此查看：https://www.ctbcbank.com/twrbo。
📍台新銀行ATM：台新銀行也配合中央銀行換新鈔時程，於2月9日至2月17日，在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務，讓民眾在採買年貨之餘，也能同步完成換新鈔需求。
🟡2026換新鈔日期、地點
今年換新鈔日期為2月9日至2月13日，共計5個營業日。民眾可前往全台8家金融機構，包括台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣企銀及郵局，合計455家指定分行辦理兌換。部分據點為提升效率，將加開「新鈔兌換專櫃」，加速人流消化，縮短等候時間。
🟡2026換新鈔流程、規定
臨櫃兌換新鈔時，民眾無須攜帶證件，也不必填寫申請單，只要準備等額舊鈔，並向櫃檯表明要兌換新鈔即可。不過仍有兌換上限規定，其中百鈔每人最多兌換100張，500元與1000元鈔券則依現場實際數量酌量供應。
此外，財政部也分享省時方式，部分銀行ATM會直接放置新鈔，例如台灣銀行各分行皆設置一台ATM可提領新鈔，兆豐銀行部分分行ATM同樣提供新鈔服務，國泰世華銀行則將在台北捷運站內的部分ATM放入新鈔，讓上班族免去臨櫃排隊的時間成本。
另外，民眾也可多加利用各家銀行App或Line官方帳號提供的「預約取號」與「行動取號」功能，事先抽取號碼牌，減少現場等候時間，讓換新鈔流程更為順暢。
🟡2026新鈔兌換地圖
中央銀行與Google地圖合作推出「2026換新鈔地圖」，民眾可快速查詢455家指定換新鈔據點，一次掌握住家或工作地點附近可兌換新鈔的分行位置。
📍2026春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點查詢：https://reurl.cc/W8aYDO
資料來源：台新銀行、中國信託銀行
