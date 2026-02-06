我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著2026年NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（週四下午3點）正式結束，圍繞在密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）身邊的轉隊風暴終於暫時平息。根據《ESPN》權威記者Shams Charania報導，公鹿隊已正式向各隊表態，將在截止日前留下這位兩屆MVP，轉而針對角色球員進行微調。儘管勇士、灰狼與熱火等隊此前曾發動猛烈追求，但公鹿顯然無意在季中拆解核心。雖然阿德托昆博目前正受到右小腿拉傷（Soleus Strain）困擾，且已缺席多場比賽，但據隨隊記者Eric Nehm透露，他仍計劃在本賽季復出，幫助目前排在東區第12名的公鹿隊爭奪季後賽門票。專家分析，公鹿拒絕在截止日前交易，可能是為了等到今年夏天市場更開闊時再做決定。屆時字母哥的合約將進入最後一年，球隊能吸引更多如火箭、馬刺等手握大量資產的球隊加入競爭。在確定核心不動後，公鹿管理層在大限前完成了一筆涉及4人的小規模交易：公鹿送出： 科爾-安東尼（Cole Anthony）、阿米爾-科菲（Amir Coffey）。公鹿獲得： 尼克-理查茲（Nick Richards）、奈吉爾-海耶斯-戴維斯（Nigel Hayes-Davis）。這筆交易旨在增強禁區深度與防守硬度。28歲的中鋒理查茲能為短兵缺接的公鹿前場提供籃板保護，而剛從海外回流大聯盟的海耶斯-戴維斯則增添了鋒線輪替的靈活性。此外，內部消息指出，公鹿仍積極在自由市場與買斷市場中尋求底薪合約球員，試圖在字母哥身邊建立更具競爭力的支援體系。雖然「字母哥交易案」在今日畫下休止符，但這僅僅是中場休息。隨著公鹿目前20勝29負的低迷戰績與球隊資產枯竭的現狀，今年休賽期預計將再次上演規模更大的球星搶奪戰。目前主要有本錢追逐字母哥的球隊是邁阿密熱火、明尼蘇達灰狼和金州勇士，不過到了夏天，預計洛杉磯湖人等隊也將獲得更多資產來報價，也讓「字母哥爭奪戰」變得更撲朔迷離。