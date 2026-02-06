即將迎接農曆新年與情人節，根據星巴克官網，今（6）日周五「買一送一」foodomo爽喝那堤、特選美式、焦糖可可碎片星冰樂半價免出門；周末六日放假日還有特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤等飲品foodpanda「第二杯半價」外送優惠；星巴克表示，櫻花杯新品2月11日將展開，本文整理星巴克便宜買法一次看。85度C表示，周五中大杯咖啡「第二杯半價」。
星巴克：今買一送一！櫻花杯2/11開喝迎接情人節 五六日咖啡優惠
星巴克咖啡同好會FB粉絲團小編表示，「櫻花的季節2/11悄悄展開」，等同搶先預告最新櫻花杯迎接情人節開喝。根據星巴克官網，五六日咖啡優惠一次看：
◾️周五星巴克買一送一！即日起至2月10日（二），foodomo每週三／四／五，指定品項好友分享，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、特選美式咖啡、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算飲料優惠價格：一杯特選美式咖啡70元、2杯優惠140元（原價280元），一杯那堤77.5元、2杯優惠價155元（原價310元），一杯焦糖可可碎片星冰樂97.5元、2杯優惠價195元（原價390元）。
◾️六日星巴克第二杯半價！即日起至月10日（二）活動期間，foodpanda點購大杯(含)以上特選馥郁那堤、醇濃抹茶那堤、鹹焦糖風味福吉茶那堤、摩卡，享第二杯半價外送優惠。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
85度C：中大杯咖啡「第二杯半價」！生甜甜圈10元多一顆
85度C表示，今周五咖啡日，全台門市中大杯咖啡「第二杯半價」優惠。提醒大家，限同品項同大小；寄杯辦法依各門市公告為主；限現場購買；外送及電話訂購不適用。
資料來源：星巴克官網、foodomo、foodpanda、85度C
