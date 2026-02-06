我是廣告 請繼續往下閱讀

2月6日凌晨4點，2025-26賽季NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日正式落下帷幕。隨著時限已過，全聯盟30支球隊在本賽季已無法再透過交易調整陣容，接下來各隊補強重心將全面轉向買斷市場及自由球員市場。本賽季截止日前，聯盟各隊操作極為活躍，共計發生29次交易，超越了2023-24賽季的27次及2024-25賽季的25次，顯示出聯盟各球團在爭冠與重建之間的迫切感。在本賽季的重磅交易中，多位球星改換門庭引發轟動：華盛頓巫師成功引進戴維斯（Anthony Davis）與崔楊（Trae Young），組成全新核心陣容；金州勇士送出庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield），換回拉脫維亞長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）。騎士與快艇完成明星後衛互換，哈登（James Harden）與加蘭（Darius Garland）互換東家；湖人則用文森特（Gabe Vincent）換回神射手肯納德（Luke Kennard）。印第安那溜馬從快艇手中交易獲得防守悍將祖巴茨（Ivica Zubac）。儘管此前交易流言傳得沸沸揚揚，但仍有數位核心巨星最終選擇留守母隊。「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在申請交易後，雖然受到各界追求猛烈，但最終確定留守公鹿，預計將戰至賽季結束再決定未來。莫蘭特（Ja Morant）雷聲大雨點小，交易價值今非昔比，甚至傳出要「倒貼」選秀權才能埋掉，確定留在曼菲斯灰熊。其他留隊球員包括籃網前鋒小麥克·波特（Michael Porter Jr.）、勇士老將格林（Draymond Green）以及快艇當家球星雷納德（Kawhi Leonard）均未在此次大限中異動。在全聯盟瘋狂交易的氛圍下，仍有3支球隊選擇以靜制動。馬刺、火箭與熱火在本次截止日前未進行任何交易。這三支球隊或許是出於對現有陣容的信任，亦或是保留薪資彈性，準備在今夏的自由市場大展身手。隨著交易大門關閉，2025-26賽季的爭冠格局已初具雛形。各隊新援的化學反應將決定下半球季的走勢，季後賽席次的爭奪戰也正式進入白熱化階段。