2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布參賽20隊最終30人球員名單，備受國人矚目中華隊共有14名旅外球員參戰，搭配15名中職好手以及自由球員林家正，旅美投手林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖以及沙子宸皆入選，旅日投手則是古林睿煬、孫易磊、徐若熙以及張峻瑋。打者方面，台、美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）確定參賽搭配張育成、李灝宇等重砲，組成強悍打線。
中華隊投手16人 共9旅外強投參戰
本屆中華隊預賽賽程為4連戰且無休息日，名單中共帶上16位投手，是歷屆之最，旅美組共5人，除了鄧愷威外，高階旅美投手幾乎全都入選，包含3A林昱珉、3A陳柏毓、2A林維恩、2A莊陳仲敖、以及高A沙子宸；旅日投手共4人，包含「火腿雙星」古林睿煬與孫易磊、「龍之子」徐若熙以及「火球男」張峻瑋。
中職方面，12強冠軍班底林凱威、陳冠宇、張奕均入選，另外還有資深右投胡智爲、兄弟本土王牌鄭浩均、悍將守護神曾峻岳以及新科中職救援王林詩翔。
中華隊野手14人 「龍仔」、「費仔」都在30人名單中
野手部分，捕手共選入3人，分別是12強班底林家正、重砲吉力吉撈・鞏冠以及中職捕手金手套蔣少宏；內野手共選入7人，「龍仔」隆恩、李灝宇以及鄭宗哲為美職體系，搭配中職球員張育成、林子偉、江坤宇以及吳念庭；外野手僅選入4人，「費仔」費爾柴德確定入選，搭配陳傑憲、陳晨威以及旅日重砲林安可。
第一階段集訓名單中，共12人未進入最終30人名單，分別是投手張弘稜、王彥程、莊昕諺、賴胤豪、吳俊偉、韋宏亮、李東洺；捕手戴培峰，內野手張政禹、王博玄，外野手宋晟睿、邱智呈。中華隊總教練曾豪駒日前在媒體日曾表示，未進入30人名單的選手會持續隨隊備戰，若後續有傷兵出現，將立即遞補入隊。
📍經典賽分析／中華隊30人名單已是一時之選！林子偉、張峻瑋成亮點
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單：📍為首次參加經典賽、🔷為有經典賽參賽經驗
投手（16人）：
📍古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）
📍徐若熙（福岡軟銀鷹）
📍孫易磊（北海道日本火腿鬥士）
📍林維恩（運動家體系）
📍林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）
📍莊陳仲敖（運動家體系）
📍沙子宸（運動家體系）
📍陳柏毓（匹茲堡海盜體系）
📍張峻瑋（福岡軟銀鷹）
🔷胡智爲（統一7-ELEVEn獅）
📍張奕（富邦悍將）
🔷陳冠宇（樂天桃猿）
📍林凱威（味全龍）
📍鄭浩均（中信兄弟）
🔷曾峻岳（富邦悍將）
📍林詩翔（台鋼雄鷹）
捕手（3人）：
📍林家正（無所屬）
🔷吉力吉撈・鞏冠（味全龍）
📍蔣少宏（味全龍）
內野手（7）：
📍Jonathon Long（芝加哥小熊體系）
🔷張育成（富邦悍將）
📍李灝宇（底特律老虎體系）
🔷鄭宗哲（華盛頓國民體系DFA）
🔷江坤宇（中信兄弟）
🔷吳念庭（台鋼雄鷹）
🔷林子偉（樂天桃猿）
外野手（4）：
📍Stuart Fairchild（克里夫蘭守護者體系）
🔷陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）
🔷陳晨威（樂天桃猿）
📍林安可（埼玉西武獅）
⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單所屬聯盟：
🇯🇵日職組5人：
古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可、張峻瑋
🇺🇸美職組9人：
林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓、Jonathon Long、李灝宇、鄭宗哲、Stuart Fairchild
🇹🇼中職組15人：
胡智爲、張奕、陳冠宇、林凱威、鄭浩均、曾峻岳、林詩翔、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、陳傑憲、陳晨威
⚾️無所屬1人：
林家正
