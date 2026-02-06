我是廣告 請繼續往下閱讀

▲曾在世界棒球12強組成冠軍投捕搭檔的林昱珉（左）、林家正（右），2人再度合體，一起出征經典賽。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲台、美混血好手「龍仔」隆恩（Jonathon Long）確定披上中華隊球衣，出征2026年經典賽。（圖／中華職棒提供）

▲2026經典賽中華隊最終30人名單。（圖／中職提供）

⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單：📍為首次參加經典賽、🔷為有經典賽參賽經驗

⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單所屬聯盟：

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布參賽20隊最終30人球員名單，備受國人矚目中華隊共有14名旅外球員參戰，搭配15名中職好手以及自由球員林家正，旅美投手林昱珉、陳柏毓、林維恩、莊陳仲敖以及沙子宸皆入選，旅日投手則是古林睿煬、孫易磊、徐若熙以及張峻瑋。打者方面，台、美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）確定參賽搭配張育成、李灝宇等重砲，組成強悍打線。本屆中華隊預賽賽程為4連戰且無休息日，名單中共帶上16位投手，是歷屆之最，旅美組共5人，除了鄧愷威外，高階旅美投手幾乎全都入選，包含3A林昱珉、3A陳柏毓、2A林維恩、2A莊陳仲敖、以及高A沙子宸；旅日投手共4人，包含「火腿雙星」古林睿煬與孫易磊、「龍之子」徐若熙以及「火球男」張峻瑋。中職方面，12強冠軍班底林凱威、陳冠宇、張奕均入選，另外還有資深右投胡智爲、兄弟本土王牌鄭浩均、悍將守護神曾峻岳以及新科中職救援王林詩翔。野手部分，捕手共選入3人，分別是12強班底林家正、重砲吉力吉撈・鞏冠以及中職捕手金手套蔣少宏；內野手共選入7人，「龍仔」隆恩、李灝宇以及鄭宗哲為美職體系，搭配中職球員張育成、林子偉、江坤宇以及吳念庭；外野手僅選入4人，「費仔」費爾柴德確定入選，搭配陳傑憲、陳晨威以及旅日重砲林安可。第一階段集訓名單中，共12人未進入最終30人名單，分別是投手張弘稜、王彥程、莊昕諺、賴胤豪、吳俊偉、韋宏亮、李東洺；捕手戴培峰，內野手張政禹、王博玄，外野手宋晟睿、邱智呈。中華隊總教練曾豪駒日前在媒體日曾表示，未進入30人名單的選手會持續隨隊備戰，若後續有傷兵出現，將立即遞補入隊。📍古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）📍徐若熙（福岡軟銀鷹）📍孫易磊（北海道日本火腿鬥士）📍林維恩（運動家體系）📍林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）📍莊陳仲敖（運動家體系）📍沙子宸（運動家體系）📍陳柏毓（匹茲堡海盜體系）📍張峻瑋（福岡軟銀鷹）🔷胡智爲（統一7-ELEVEn獅）📍張奕（富邦悍將）🔷陳冠宇（樂天桃猿）📍林凱威（味全龍）📍鄭浩均（中信兄弟）🔷曾峻岳（富邦悍將）📍林詩翔（台鋼雄鷹）📍林家正（無所屬）🔷吉力吉撈・鞏冠（味全龍）📍蔣少宏（味全龍）📍Jonathon Long（芝加哥小熊體系）🔷張育成（富邦悍將）📍李灝宇（底特律老虎體系）🔷鄭宗哲（華盛頓國民體系DFA）🔷江坤宇（中信兄弟）🔷吳念庭（台鋼雄鷹）🔷林子偉（樂天桃猿）📍Stuart Fairchild（克里夫蘭守護者體系）🔷陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）🔷陳晨威（樂天桃猿）📍林安可（埼玉西武獅）古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可、張峻瑋林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓、Jonathon Long、李灝宇、鄭宗哲、Stuart Fairchild胡智爲、張奕、陳冠宇、林凱威、鄭浩均、曾峻岳、林詩翔、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、陳傑憲、陳晨威林家正