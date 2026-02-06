我是廣告 請繼續往下閱讀

▲效力日職福岡軟銀鷹的台灣「火球男」張峻瑋入選經典賽中華隊，成為投手部門「大黑馬」。（圖／中華棒協提供）

▲林子偉在2023年經典賽以外野手身份登場，對古巴之役還演出精彩美技，將對手深遠的外野飛球接殺出局。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.03.12）

▲2026經典賽中華隊最終30人名單。（圖／中職提供）

⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單：📍為首次參加經典賽、🔷為有經典賽參賽經驗

⚾️2026年WBC世界棒球經典賽中華隊30人名單所屬聯盟：

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）今（6）日公布中華隊參賽30人名單，陣容可說是一時之選，投、打部門皆無可挑剔。本屆共選入史上最多的16位投手，預測以8位雙先發搭配8位後援的形式調度，旅日的張峻瑋成為投手部門的「大黑馬」；打線在台、美混血球星「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）以及「怪力男」李灝宇的加入後更具競爭力，「內、外兼修」的林子偉將成為中華隊野手活棋。攤開中華隊投手陣容，在鄧愷威宣布不參與本屆經典賽的情況下，中華隊在旅外投手的佈局，預想的人選幾乎全到齊，可稱得上接近滿分。礙於中華隊預賽需要連打4戰且無休息日，加上投手有用球數限制，因此本屆帶了16投入陣，大致上可分為8位雙先發投手與8位後援投手。中華隊牛棚投手教練王建民日前在媒體日曾表示，古林睿煬、徐若熙以先發角色調整，雖然未提及旅美投手定位，但可以推測林昱珉、陳柏毓、莊陳仲敖、沙子宸、林維恩，最後一席可能是鄭浩均或胡智爲。後援方面，張奕、林凱威、陳冠宇是12強冠軍牛棚班底，曾峻岳、孫易磊則是去年資格賽成員，林詩翔雖然從未有一級國際賽經驗，但去年在中職例行賽奪下救援王，擁有頂住壓力的「強心臟」。值得一提的是旅日投手張峻瑋，去年旅日首個賽季，為強化身體素質，張峻瑋主要在二軍非正式比賽中累積經驗，成棒最高層級國際賽紀錄為去年的平潭亞錦賽，張峻瑋此次入選中華隊名單，被視為是「大黑馬」。即便本屆中華隊投手群能力不俗，但仍有隱憂，也就是「左投戰力」不足，若林昱珉、林維恩被排在雙先發，牛棚僅剩老將陳冠宇一人獨挑大樑。雖然陳冠宇經驗豐富，但目前調整進度稍為落後，2月4日才進行第一次「捕手站立」牛棚，離Live BP（實戰投打）還有一段距離。野手部分，內野手7人、外野手4人，這是投手增加至16人後所必須做出的取捨，野手方面無可挑剔，每位選手都有2個守備位置，甚至連捕手吉力吉撈・鞏冠都加練一壘，增加教練團靈活調度的空間。此外，本屆中華隊外野手僅4人，因此「內、外兼修」的林子偉，將成為中華隊野手群的重要活棋，唯一的隱憂是，他去年在中職未有外野手出賽紀錄。台、美混血球星隆恩、費爾柴德以及李灝宇能參賽，無疑是替中華隊打線注入一劑強心針。曾豪駒過去帶的2支中華隊，風格並非一昧追求長打，而是偏向長槍、串連攻勢型態，具有長程火力的選手多以DH或是代打亮相，在Long、 Fairchild與李灝宇的加入後，打線如何安排，值得關注。本屆中華隊雖然少了鄧愷威與林立這對投打雙星，但30人名單一字排開仍非常有競爭力。中華隊預計2月13日、14日於澄清湖球場與台鋼雄鷹進行熱身賽，2月26日、27日交手日本職棒福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊，2月28日飛往宮崎，並與美職體系的選手會合。3月2日、3日進行官辦熱身賽，隨後中華隊移動至東京，迎接3月5日預賽首戰，依序交手澳洲隊、日本隊、捷克隊以及韓國隊，取分組前2晉級8強賽。📍古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）📍徐若熙（福岡軟銀鷹）📍孫易磊（北海道日本火腿鬥士）📍林維恩（運動家體系）📍林昱珉（亞利桑那響尾蛇體系）📍莊陳仲敖（運動家體系）📍沙子宸（運動家體系）📍陳柏毓（匹茲堡海盜體系）📍張峻瑋（福岡軟銀鷹）🔷胡智爲（統一7-ELEVEn獅）📍張奕（富邦悍將）🔷陳冠宇（樂天桃猿）📍林凱威（味全龍）📍鄭浩均（中信兄弟）🔷曾峻岳（富邦悍將）📍林詩翔（台鋼雄鷹）📍林家正（無所屬）🔷吉力吉撈・鞏冠（味全龍）📍蔣少宏（味全龍）📍Jonathon Long（芝加哥小熊體系）🔷張育成（富邦悍將）📍李灝宇（底特律老虎體系）🔷鄭宗哲（華盛頓國民體系DFA）🔷江坤宇（中信兄弟）🔷吳念庭（台鋼雄鷹）🔷林子偉（樂天桃猿）📍Stuart Fairchild（克里夫蘭守護者體系）🔷陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）🔷陳晨威（樂天桃猿）📍林安可（埼玉西武獅）古林睿煬、孫易磊、徐若熙、林安可、張峻瑋林維恩、林昱珉、莊陳仲敖、沙子宸、陳柏毓、Jonathon Long、李灝宇、鄭宗哲、Stuart Fairchild胡智爲、張奕、陳冠宇、林凱威、鄭浩均、曾峻岳、林詩翔、蔣少宏、吉力吉撈・鞏冠、張育成、江坤宇、吳念庭、林子偉、陳傑憲、陳晨威林家正