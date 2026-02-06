台灣都會通勤將迎來劃時代變革！交通部 2 月 2 日正式預告《道路交通安全規則》修法，全新類別「駕艙機車」正式合法化。以 Lean Mobility Lean3 為首的新型載具，具備封閉座艙與方向盤，操控感直逼微型汽車。許多民眾好奇其駕艙機車駕照是否通用，以及購車售價、補貼與載人規定。本文整理最新修法細節、品牌規格與上路時程，助你快速掌握 2026 年最熱門的都會通勤神器。
📍駕艙機車重點摘要
• 駕照需求： 需持有「小型車以上（汽車）駕照」，持機車駕照不可駕駛。
• 安全防護： 免戴安全帽，但「強制繫安全帶」，且隔熱紙透光率需達標。
• 載人限制： 可乘載 2 人，採前後串聯式座位，支援安裝兒童安全座椅。
• 購車補助： 領用機車牌照，適用電動機車補助，最高可省約 3.9 萬元。
• 上路時程： 法規預告期 60 天，預計 2026 年下半年正式開放掛牌。
駕艙機車要戴安全帽嗎？要考哪種駕照？可以載人嗎？
根據交通部 2026 年最新微型電動三輪車修法草案，這類具備封閉座艙與方向盤的車型被正式定義為「駕艙機車」。由於操作介面與傳統機車截然不同，改採方向盤轉向與腳踩油門煞車，因此規定必須具備「汽車駕照」方可上路。
優點是駕駛不再需要配戴安全帽，只需繫好安全帶，享受如同汽車般的遮風避雨感。關於乘載功能，駕艙機車確定可載人，採 2 人前後串聯座位配置，後座更貼心支援 ISO-FIX 兒童安全座椅安裝。但也要提醒，車主須比照小型車，辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗，包含前擋隔熱紙透光率須達 70% 以上之規範。
駕艙機車要多少錢？有購車補助嗎？
Lean Mobility Lean3 由於與中華汽車合作在台生產，符合「MIT 國產化」標準，補貼更優渥。根據 Lean Mobility 官網資訊，其售價區間分企業版與個人版如下：
• 企業版（B2B）： 官方正式定價為 31.8 萬元，首波早鳥曾低至 29.9 萬）。據悉，目前 Lean3 已進行過兩波企業版預購，主要針對物流、租賃或企業通勤夥伴。
• 個人版（B2C）： 官方目前尚未正式公布「零售個人版」的確切售價，但市場普遍預期個人版因為配備可能更豐富，價格會略高於企業版，預估落在 31.8 萬至 35 萬之間（最終定價待上市公布）。
補助金試算： 以新北市 2026 方案為例，若整合經濟部產發署（7000 元）、環境部汰舊獎勵（2800 元）及地方加碼，總補助最高可達 3 萬 9600 元，實購價格有望降至 30 萬以下。
駕艙機車開哪車道？要兩段左轉嗎？
在路權上，駕艙機車享有與小型車相同的權利，可以直接左轉、不必待轉，且可行駛禁行機車道。然而，為了安全考量，目前仍禁止行駛於國道及快速道路。此外，停車也相當彈性，車主可選擇停放在「汽車停車格」或「機車停車格」，但因具備車門開啟需求，官方多建議停放汽車格以避免碰撞。
駕艙機車什麼時候能上路？
目前法規正處於 60 天預告期（至 2026 年 4 月初），隨後將進行法制作業程序。若流程順利，最快 2026 年下半年，駕艙機車就能正式掛牌上路。對於長期觀望的消費者而言，這代表開放方向已明確，不再只是「只聞樓梯響」的計畫。
Lean Mobility 是哪國品牌？ Lean3 規格？
Lean Mobility 是一間研發於日本、立足台灣的全球新創品牌，由前 Toyota i-Road 總工程師谷中壯弘領軍。旗艦車款 Lean3 由台灣中華汽車（CMC）負責組裝生產，結合了日本精準的轉向技術與台灣強大的供應鏈資產。
【Lean3 官方規格表】
• 車身尺寸： 長 2,470mm × 寬 970mm × 高 1,570mm（約汽車 1/3 大小）。
• 乘載空間： 2 人（前後串聯座），後座支援 ISO-FIX 兒童安全座椅。
• 動力表現： 搭載 8.1 kWh 磷酸鋰鐵電池，最高時速 80km/h。
• 續航充電： WLTC 模式約 100 公里；支援 AC 充電（200 V 約 5 小時充滿）。
• 核心技術： 配備 Active Lean System（主動傾斜系統），在轉彎時能像機車般自動控制傾斜角，維持極佳的動態穩定性。
除了Lean3，還有哪些競爭車型可選？
目前市面上除了領頭羊 Lean Mobility Lean3 外，還有在歐洲已成熟運作多年的 Carver Electric。雖然 Carver Electric 在國外已具名氣，但目前在台灣沒有代理商，因此在台灣法規環境下，Lean3 具備在地生產與維修優勢，是目前最有機會在 2026 下半年正式掛牌的選擇。
資料來源：交通部、Lean Mobility、經濟部電動機車產業網
|車型
|輪數
|預估售價
|登台可能性
|優勢
|Lean Mobility Lean3
|三輪
|31.8 萬 ~ 35 萬
|已在台生產
|唯一符合補助且有完整保修
|Carver Electric
|三輪
|約 33.8 萬 ~ 47.7 萬
|中 (評估階段)
|歐洲技術最成熟、有載貨版