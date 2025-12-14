2026年即將到來，眾多演唱會、粉絲見面會也蓄勢待發，韓國人氣女團i-dle、TWICE就輪番進攻大巨蛋；天后蔡依林及搖滾天團五月天則計畫從2025跨年夜一路唱到2026元旦。《NOWNEWS今日新聞》就為各位讀者統整2026年演唱會懶人包，帶大家一次掌握明星開唱的日期、地點、票價等重要資訊。
⭐12&1月演唱會：五月天
⭐12&1月演唱會：蔡依林
⭐1月演唱會：BABYMONSTER
⭐1月演唱會：NEXZ
⭐1月演唱會：張棟樑
⭐1月演唱會：俞利Yuri
⭐1月演唱會：Energy
⭐1月演唱會：韓國金唱片頒獎典禮
⭐1月演唱會：RAIN
⭐1月演唱會：洪榮宏
⭐1月演唱會：落日飛車
⭐1月演唱會：ATEEZ
⭐1月演唱會：SUPER JUNIOR
⭐1月演唱會：TWS
⭐1月&2月演唱會：頑童MJ116
⭐2月演唱會：西城男孩
⭐2月演唱會：魏如萱
⭐2月演唱會：江蕙
⭐2月演唱會：NCT WISH
⭐3月演唱會：One Republic
⭐3月演唱會：曹雅雯、陳志遠、簡文彬
⭐3月演唱會：TREASURE
⭐4月演唱會：丁噹
⭐4月演唱會：ONE OK ROCK
⭐YOASOBI演唱會（待公布）
YOASOBI日前在沖繩開唱時，宣布將從2026年開始，展開大型巡迴演出，這將是YOASOBI出道以來最大規模的演唱會。而台灣也被放進巡迴地點中，外界普遍認為他們應該會選擇台北大巨蛋開唱，但詳細日期、場地、售票資訊目前官方尚未公布，《NOWNEWS今日新聞》 將為各位持續追蹤更新。
- 名稱：MAYDAY #5525 LIVE TOUR 五月天 [回到那一天] 25 週年巡迴演唱會 台中站•新年快樂版
- 時間：2025/12/27（六）、12/28（日）、12/31（三）；2026/1/1（四）、1/3（六）、1/4（日）。每場均為18:30開唱，僅跨年場21:15開唱
- 地點：台中洲際棒球場
- 票價：
一般場NT$4580 / 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880 / 1280
跨年場NT$5580 / 4580 / 3880 / 3280 / 2880 / 2280 / 1880
- 售票平台：拓元售票（2025/11/9 11:00 全面開賣）
- 名稱：蔡依林JOLIN「PLEASURE」世界巡迴演唱會
- 時間：2025/12/30（二）、12/31（三）；2026/1/1（四），每場均為19:30開唱
- 地點：台北大巨蛋
- 票價：NT$6990 / 5990 / 4990 / 3990 / 2990 / 990
- 售票平台：KKTIX（2025/11/23 12:00 全面開賣）
⭐1月演唱會：BABYMONSTER
- 名稱：BABYMONSTER「LOVE MONSTERS」ASIA FAN CONCERT
- 時間：2026/1/2（五）19:30、1/3（六）18:00
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：NT$6500 / 5600 / 4800 / 4200 / 3200 / 2200 / 800
- 售票平台：KKTIX（2025/9/12 12:00開賣）
⭐1月演唱會：NEXZ
- 名稱：NEXZ SPECIAL CONCERT ＜ONE BEAT＞ in Taipei
- 時間：2026/1/3（六）17:00
- 地點：台大綜合體育館一樓
- 票價：NT$5800／4800／3800／身障席1900
- 售票平台：ibon售票系統（2025/11/29 11:00開賣）
⭐1月演唱會：張棟樑
- 名稱：張棟樑「第21個故事」巡迴演唱會
- 時間：2026/1/10（六）19:00
- 地點：高雄流行音樂中心（海音館）
- 票價：NT$4500 / 4200 / 3500 / 3000 / 2500 / 視線不良區1800 / 身障席1750 / 身障席1500
- 售票平台：KKTIX（2025/11/7 18:00開賣）
⭐1月演唱會：俞利Yuri
- 名稱：YURI's 3rd FANMEETING TOUR「YURIVERSE」in Taipei
- 時間：2026/1/10（六）18:00（17:00開場）
- 地點：Zepp New Taipei
- 票價：NT$6480 / 5480 / 4380 / 3380
- 售票平台：KKTIX（2025/11/23 12:00 全面開賣）
⭐1月演唱會：Energy
- 名稱：Energy「ALL IN 全面進擊」台北小巨蛋演唱會
- 時間：2026/1/10 19:30、1/11（日）18:00
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：NT$4500 / 4200 / 3800 / 3200 / 2500 / 2200 / 1800 / 1500 / 800 / 身障席400
- 售票平台：拓元售票（9/20 12:00開賣首場、9/27 12:00開賣加場）
- 名稱：The 40th Golden Disc Awards
- 時間：2026/01/10（六）17:30
- 地點：台北大巨蛋
- 票價：NT$8980 / 7980 / 6980 / 5980 / 4980 / 3980 / 2980
- 售票平台：ibon售票（2025/12/13 11:30開賣）
⭐1月演唱會：RAIN
- 名稱：2026 RAIN CONCERT「STILL RAINING」
- 時間：2026/1/17（六）19:00
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：NT$6800 / 5800 / 4800 / 3800 / 2800 / 身障席3400 / 身障席2900
- 售票平台：Klook售票（2025/11/30 11:30 全面開賣）
⭐1月演唱會：洪榮宏
- 名稱：2026洪榮宏舊情綿綿演唱會
- 時間：2026/1/17（六）16:30
- 地點：高雄流行音樂中心海音館
- 票價：NT$4280 / 3680 / 3080 / 2480 / 1280
- 售票平台：年代售票（2025/9/26 12:00開賣）
⭐1月演唱會：落日飛車
- 名稱：「Q來Q去」2026落日飛車亞洲巡迴
- 時間：2026/1/17（六）19:00（18:00入場）、1/18（日）17:00（16:00入場）
- 地點：台北流行音樂中心
- 票價：NT$4200 / 3800 / 3300 / 2800 / 2300 / 1800
- 售票平台：KKTIX（2025/10/31 12:00開賣首場、11/3 12:00開賣加場 ）
- 名稱：王心凌Sugar High 2.0 × Sugar Land冬日慶典最終章
- 時間：2026/1/23（五）、1/24（六）均19:30開唱
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：NT$4980 / 4280 / 3680 / 2880 / 1880 / 800（一般席、身障席）
- 售票平台：寬宏售票（2025/9/26 12:00全面開賣）
- 名稱：ATEEZ 2026 WORLD TOUR「IN YOUR FANTASY」IN ASIA & AUSTRALIA
- 時間：2025/1/24（六）18:00
- 地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
- 票價：NT$7490／6990／5880／5280／4880 ／3880
- 售票平台：寬宏售票（2025/11/20 12:00 全面開賣）
⭐1月演唱會：SUPER JUNIOR
- 名稱：SUPER JUNIOR 20th Anniversary TOUR「SUPER SHOW 10」
- 時間：2026/1/24（六）、1/25（日）均18:00開唱
- 地點：高雄巨蛋
- 票價：NT$6680（含SOUNDCHECK）／6280／5680／4680／3680／2680／2840（一般身障票）/ 1340（輪椅身障票）
- 售票平台：拓元售票（2025/11/23 12:00 全面開賣）
⭐1月演唱會：TWS
- 名稱：TWS TOUR「24/7：WITH：US」IN KAOHSIUNG
- 時間：2026/1/31（六）19:00
- 地點：高雄流行音樂中心海音館
- 票價：NT$5980／4680／3480／身障席2340
- 售票平台：拓元售票（2025/11/29 13:00全面開賣）
- 名稱：TOMORROW X TOGETHER「ACT : TOMORROW」WORLD TOUR
- 時間：2026/1/31（六）18:00、2/1（日）17:00
- 地點：台北大巨蛋
- 票價：NT$6980／6480／5980／4980／4480／3980／2980／2990（B1看台身障席）／2490（L2看台身障席）
- 售票平台：拓元售票（2025/10/25 12:00開賣首場、11/8 12:00開賣加場）
⭐1月&2月演唱會：頑童MJ116
- 名稱：頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會
- 時間：2026/1/31（六）19:00、2/1（日）18:00
- 地點：台中洲際棒球場
- 票價：
本色會員預購：NT$4080／3880／3580／2880／2580／2380／2080／1880／1280／880／1190（身障及陪同票）
現場票價：NT$4280／4080／3780／3080／2780／2580／2280／2080／1480／1290（身障及陪同票）
- 售票平台：拓元售票（2025/11/8 11:00開賣首場、 11/15 11:00開賣加場）
- 名稱：WESTLIFE : A GALA EVENING IN KAOHSIUNG
- 時間：2026/2/5（四）19:30
- 地點：高雄流行音樂中心海音館
- 票價：NT$7800／6800／5800／5300／4800／3800／身障席2650／身障席2400／身障席1900
- 售票平台：拓元售票
⭐2月演唱會：魏如萱
- 名稱：魏如萱 waa wei〈怪奇的珍珠〉巡迴演唱會 台北旗艦場
- 時間：2026/2/7（六）19:30、2/8（日）17:00
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：NT$4520／4120／3520／3280／2880／2280／1980／1680／800
- 售票平台：KKTIX（2025/11/29 12:00全面開賣）
⭐2月演唱會：江蕙
- 名稱：江蕙「無．有」安可場
- 時間：2/20（五）、2/21（六）、2/22（日）為18:30開唱；2/24（二）、2/25（三）為19:30開唱。
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：NT$6800／5880／4880／3880／2880／1880／800／身障席400
- 售票平台：寬宏售票（2025/11/15、11/18公開2次抽籤結果）
⭐2月演唱會：NCT WISH
- 名稱：NCT WISH 1st CONCERT TOUR「INTO THE WISH：Our WISH」IN TAIPEI
- 時間：2026/2/28（六）17:00
- 地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
- 票價：NT$6600／6200／5800／4800／3800／愛心席2900
- 售票平台：Ticket Plus遠大售票（2025/11/15 11:00全面開賣）
⭐3月演唱會：One Republic
- 名稱：OneRepublic「From Asia, With Love」2026
- 時間：2026/3/4（三）19:00
- 地點：台北小巨蛋
- 票價：800元至8000元不等，還有身障優惠票（陪同票）400元，實際票價以當下顯示為準，票價可能會因依座位區域及票券供應狀況調整。
- 售票平台：拓元售票（2025/10/3 12:00 正式開賣）
- 名稱：2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] TAIPEI
- 時間：2026/3/7（六），有機會加場，當天開唱時間暫未公布。
- 地點：台北大巨蛋
- 票價：待公布
- 售票平台：待公布
- 名稱：大玩樂家5《陳志遠、簡文彬、曹雅雯跨樂衛武營音樂會》
- 時間：2026/3/7（六）19:30、3/8（日）14:30
- 地點：衛武營國家藝術文化中心歌劇院
- 票價：NT$4200／3800／3000／2200／1500／900／500
- 售票平台：OPENTIX兩廳院售票（2025/9/29 12:00全面開賣）
- 名稱：TWICE「THIS IS FOR」WORLD TOUR
- 時間：2026/3/20（五）19:00、3/21（六）18:00、3/22（日）18:00
- 地點：台北大巨蛋
- 票價：一般NT$ 6800／5800／4800／3800／2800／1800／3400（身障優惠票）／2900（身障優惠票）／2400（身障優惠票）／1900（身障優惠票）／1400（身障優惠票）／VIP套票8800
- 售票平台：拓元售票（2025/12/04 11:00開賣2場、12/05 11:00開賣加場）
⭐3月演唱會：TREASURE
- 名稱：TREASURE「PULSE ON」2025-26 TOUR
- 時間：2026/3/28（六）18:00
- 地點：國立體育大學綜合體育館（林口體育館）
- 票價：NT$7800／6800／5800／4800／3800／2800／2900（身障優待票）
- 售票平台：拓元售票（2025/11/1 11:00全面開賣）
- 名稱：丁噹《夜遊》夜未眠巡迴演唱會
- 時間：2026/4/18（五）19:00
- 地點：高雄巨蛋
- 票價：NT$3680／3280／2880／2480／2280／1880／800／非輪椅身障席1440／輪椅身障席400
- 售票平台：拓元售票（2025/11/29 12:00開賣）
⭐4月演唱會：ONE OK ROCK
- 名稱：ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026
- 時間：2026/4/25（六）
- 地點：待公布
- 票價：待公布
- 售票平台：待公布
- 名稱：中島美嘉 MIKA NAKASHIMA 2026 台北演唱會
- 時間：2026年5月16、17 日
- 地點：台北流行音樂中心
- 票價：待公布
- 售票平台：待公布
⭐YOASOBI演唱會（待公布）
- 名稱：YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027
- 時間：待公布
- 地點：待公布
- 票價：待公布
- 售票平台：待公布