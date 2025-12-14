我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《狙擊蝴蝶》由陳妍希（右）搭檔小19歲周柯宇（左）合作演出，劇中有許多甜蜜吻戲。（圖／翻攝自微博@電視劇狙擊蝴蝶）

陳妍希和小19歲周柯宇主演的陸劇《狙擊蝴蝶》在社群平台討論度驚人！最新劇情中，陳妍希終於發現這個弟弟喜歡自己，本來很抗拒，但最後也答應和他談戀愛，光是想著這個人，眼睛都在笑，許多劇迷腦補，「陳妍希眼神太有戲了！這愛意不像演的。」在《狙擊蝴蝶》中，陳妍希化身「長腿姐姐」，把在偏鄉讀書的周柯宇帶回城市求學，周柯宇也逐漸對她產生愛意。劇情進入到中後期，陳妍希發現這位弟弟一直喜歡著自己，起初無法接受，後來因為腳受傷，在弟弟的照顧之下，逐漸打開心房。陳妍希腳傷好了之後，要周柯宇不用再幫自己做飯，應該好好唸書，周柯宇直球告白，「姐姐，我們去約會吧！」此時陳妍希沒有直接答應，而是靦腆一笑，但開心的情緒藏不住，眼睛彎成月亮形狀，看起來超甜。後來周柯宇見到陳妍希跟主管有說有笑，只不著的醋意讓他鼓起勇氣吻了陳妍希，告訴她這份愛意有多濃烈，沒想到陳妍希沒拒絕，也回吻了他，並對他說，「我們談戀愛吧！」不少劇迷看到都激動尖叫，「不可能吧！這眼神不像是演的」、「太有愛了」、「夢回《那些年》，沈佳宜太有魅力」、「這對很搭啊！」《狙擊蝴蝶》播出後攻佔Netflix熱播榜，有網友統計開播6集兩人就親了18次，尤其他們相差27公分，當周柯宇捧著陳妍希的臉，甜蜜又羞澀的畫面讓人不忍直視。官方幕後花絮中也釋出，周柯宇在排戲時，只要靠近陳妍希就害羞到不行，導演教他要使壞的感覺，陳妍希笑喊，「弟弟現在哪能想使壞，只想保命好嗎！」該劇自12月4日播出後，一星期就在騰訊視頻熱度達到26000（大熱劇的平均熱度是28000）；在豆瓣電視劇熱度排行暫居第二名，貓眼、百度、微信指數都是斷層級第一，抖音播放量破8億，被說是A級劇播出S+效果（小成本爆款）。