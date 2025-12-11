我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周柯宇（如圖）和陳妍希拍吻戲超緊張。（圖／翻攝自YouTube 愛豆星日常）

陳妍希和小19歲周柯宇主演的《狙擊蝴蝶》攻佔Netflix熱播榜，有網友統計開播6集兩人就親了18次，尤其他們相差27公分，當周柯宇捧著陳妍希的臉，甜蜜又羞澀的畫面讓人不忍直視。幕後花絮中周柯宇跟播出中的霸氣不同，而是一靠近姐姐就害羞到不行，被陳妍希虧，「弟弟現在只想著要保命！」周柯宇在劇中飾演的李霧，是陳妍希爸媽資助的偏鄉小孩，因緣際會下被陳妍希帶回城市讀書，也對這個姐姐產生愛意，經歷出國讀書、互相誤解，出社會之後的周柯宇撇掉過往的羞澀，對陳妍希直球進攻，有網友統計兩人在前6集就親了18次，甜蜜指數破表。官方幕後花絮中也釋出，周柯宇在排戲時，只要靠近陳妍希就害羞到不行，導演教他要使壞的感覺，陳妍希笑喊，「弟弟現在哪能想使壞，只想保命好嗎。」把眾人逗樂。《狙擊蝴蝶》會成功引來討論，4大要素不可或缺，19歲的禁忌姐弟戀，是很具爆發力的話題，以及年下弟弟的直球攻勢，陳妍希的逆生長，肉肉臉降低了和周柯宇之間的視覺年齡差距，更重要的是，這部戲不只是甜寵內容，還多了資助者與貧困學生的關係，陳妍希之於周柯宇來說，就像是浮木，抓緊了禁忌、高甜、反轉和救贖。42歲的陳妍希以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，2016年和陳曉因《神鵰俠侶》相識相戀、結婚後生下1子，2025年離婚；23歲的周柯宇是迪麗熱巴的師弟，男團BEST新悅少年成員，2021年2月17日參加《創造營2021》，成為限定男團「INTO1」成員，主演過《樹下有片紅房子》。