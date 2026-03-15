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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic賽場外爆發嚴重爭議！多明尼加代表隊在八強賽橫掃韓國後，兩名明星球員在記者會上的失禮舉動被影像記錄並在網路上瘋傳。由於其行為涉及大會贊助商，且該品牌由大谷翔平（Shohei Ohtani）代言，此舉被大批網友視為「對大谷翔平的侮辱」，甚至引發原本支持該隊的韓國球迷集體反彈。引起爭議的是多明尼加投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）與內野手佩多莫（Geraldo Perdomo）。在八強戰後的記者會現場，阿爾坎塔拉一坐下便拿起桌上準備的瓶裝茶飲，喝了一口後隨即露出嫌惡表情，並當眾將茶水吐到會場外。坐在一旁的佩多莫見狀，雖意圖不明，但也隨手將桌上的茶飲移至桌下隱藏。由於該茶飲正是大會全球合作夥伴「伊藤園」的旗艦產品「お～いお茶（濃茶）」，且該品牌目前的全球代言人正是日本隊靈魂人物大谷翔平，此舉瞬間點燃社群怒火。影片在網路上擴散後，日本網友紛紛表示：「原本很支持多明尼加，看到這幕瞬間反感」、「在記者會這樣做真的太沒家教」、「可以不喝，但吐掉真的太過分」。在大谷翔平人氣極高的韓國，社群平台 X（原推特）也爆發大規模抵制言論。韓國網友怒轟：「不管是不是故意的，這都可被解讀為對大谷選手的侮辱」、「這些球員難道不懂『敬意』是什麼嗎？」、「他們的行為無禮得令人驚訝」、「顯然他們只會打球，卻忘了培養人格」。多明尼加本屆賽事展現強大破壞力，不僅預賽全勝，更在八強賽以10：0扣倒韓國挺進四強，原是奪冠大熱門。然而，這次「吐茶事件」不僅傷害了贊助商形象，更讓原本純粹的體育競技蒙上一層文化不尊重的陰影。多明尼加將在16日與美國隊展開準決賽，爭奪決賽門票。這起風波是否會影響該隊在邁阿密當地的人氣，以及大會是否會對此行為做出警告或處置，後續發展備受各界關注。