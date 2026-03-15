2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽火熱開打中，奪冠大熱門日本隊預計將在稍晚的四強門票爭奪戰中，強碰拉丁美洲強權委內瑞拉。這場頂尖對決不僅在日本國內引發轟動，委內瑞拉當地媒體也展現了高度警戒，先是撰文直擊當家強打岡本和真練習時的「怪力轟」，再特別分析日職頂尖強投山本由伸，稱他是「準備非常徹底、難以捉摸」的投手。
「山本是巨大試煉」 委媒憂心打線缺乏對戰經驗
委內瑞拉體育媒體《Meridiano》以「山本由伸，準決賽中委內瑞拉的威脅」為題進行專題報導。文中盛讚山本由伸具備大聯盟首屈一指的控球能力，對於由明星砲手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領軍的委內瑞拉打線來說，將是一場「嚴峻的試煉」。
報導特別引述山本在去年世界大賽的優異表現，稱他是「準備非常徹底、難以捉摸、攻略難度極高」的超級強投。儘管委內瑞拉陣中內野手托瓦（Ezequiel Tovar）過去對戰山本頗有心得，留下10打數7安打、2轟的誇張數據，但除此之外，委國打線多數球員與山本交手紀錄極少，這點恐怕會讓日本隊佔據情報優勢。
山本由伸在本屆經典賽先發登板過一場，預賽首戰交手中華隊主投2.2局雖然送出3次保送，但只用了53球便送出2次三振，完全沒有被敲出任何安打。在王牌壓陣下，日本隊最終以13：0狂勝中華隊奪下開門紅。
岡本和真練習開轟！委媒目擊「怪力」驚嘆連連
除了投手防線，日本隊的長打火力也令委內瑞拉媒體感到震撼。另一篇報導則聚焦於多倫多藍鳥隊新科三壘手岡本和真，描述他在邁阿密馬林魚球場練習時，現場目光全被他吸引。報導生動描述：「岡本在打擊練習中，多次將球轟向左外野深處直到消失，充分展現他恐怖的力量。」
岡本和真在接受採訪時則維持一貫的冷靜風格，表示目前目標就是「每一場比賽都做好萬全的準備」。他強調，雖然剩下的比賽不多，但他會全力以赴，希望能為球隊擊出關鍵的一擊。除了打擊，委媒也特別注意到岡本在三壘防守端的積極態度。即便已是頂尖強打，岡本在練習賽前仍不斷針對守備細節進行調整，顯示出日本隊對於這場八強生死戰志在必得的決心。
岡本和真本屆經典賽4場小組賽都沒有缺席，總計15個打數是日本隊內最多，卻只擊出2支安打、跑回1分。預賽結束的打擊率是全隊最低的.133，OPS也是極低的.478。儘管如此，外媒還是相當看好他在攻守兩端帶給日本的活力。
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委內瑞拉體育媒體《Meridiano》以「山本由伸，準決賽中委內瑞拉的威脅」為題進行專題報導。文中盛讚山本由伸具備大聯盟首屈一指的控球能力，對於由明星砲手阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）領軍的委內瑞拉打線來說，將是一場「嚴峻的試煉」。
報導特別引述山本在去年世界大賽的優異表現，稱他是「準備非常徹底、難以捉摸、攻略難度極高」的超級強投。儘管委內瑞拉陣中內野手托瓦（Ezequiel Tovar）過去對戰山本頗有心得，留下10打數7安打、2轟的誇張數據，但除此之外，委國打線多數球員與山本交手紀錄極少，這點恐怕會讓日本隊佔據情報優勢。
山本由伸在本屆經典賽先發登板過一場，預賽首戰交手中華隊主投2.2局雖然送出3次保送，但只用了53球便送出2次三振，完全沒有被敲出任何安打。在王牌壓陣下，日本隊最終以13：0狂勝中華隊奪下開門紅。
除了投手防線，日本隊的長打火力也令委內瑞拉媒體感到震撼。另一篇報導則聚焦於多倫多藍鳥隊新科三壘手岡本和真，描述他在邁阿密馬林魚球場練習時，現場目光全被他吸引。報導生動描述：「岡本在打擊練習中，多次將球轟向左外野深處直到消失，充分展現他恐怖的力量。」
岡本和真在接受採訪時則維持一貫的冷靜風格，表示目前目標就是「每一場比賽都做好萬全的準備」。他強調，雖然剩下的比賽不多，但他會全力以赴，希望能為球隊擊出關鍵的一擊。除了打擊，委媒也特別注意到岡本在三壘防守端的積極態度。即便已是頂尖強打，岡本在練習賽前仍不斷針對守備細節進行調整，顯示出日本隊對於這場八強生死戰志在必得的決心。
岡本和真本屆經典賽4場小組賽都沒有缺席，總計15個打數是日本隊內最多，卻只擊出2支安打、跑回1分。預賽結束的打擊率是全隊最低的.133，OPS也是極低的.478。儘管如此，外媒還是相當看好他在攻守兩端帶給日本的活力。