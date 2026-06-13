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▲哈蘭德的抖音貼文，配樂是伍佰的〈挪威的森林〉。（圖／翻攝自哈蘭德抖音）

▲哈蘭德的綽號是「魔人普烏」。（圖／美聯社）

▲〈挪威的森林〉不論是在演唱會、KTV 或跨年晚會，前奏一出幾乎不用伍佰開口，全場便自動接唱。（圖／翻攝自伍佰FB）

2026世界盃即將迎來挪威睽違28年的決賽圈之旅，頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）也開始積極經營華語社群市場，近日他因代言中國飲料品牌王老吉，陸續開設微博與抖音官方帳號，希望透過短影音與亞洲球迷互動，沒想到才剛開通沒多久，他就上傳一段影片，並且搭配伍佰的〈挪威的森林〉，意外爆紅引發網友熱議，讓不少人直呼：「伍佰紅到世界盃！」哈蘭德最新發布的影片中，身穿挪威國家隊球衣獨自坐在湖畔沉思，畫面原本充滿北歐寧靜感。不過最吸睛的卻是背景音樂，竟選用了伍佰的經典歌曲〈挪威的森林〉。當影片曝光後，大批網友瞬間笑翻，直呼「本來以為是惡搞影片，結果竟然是官方帳號」、「挪威人終於找到真正的挪威森林了」。由於歌曲名稱與哈蘭德的國籍形成完美呼應，不少球迷也開始在留言區大玩迷因，有人引用歌詞表示「雖然我沒去過挪威，但我知道那裡湖面總是澄清，空氣充滿寧靜」，也有人笑稱「寄一箱維士比給挪威隊」、「這根本是世足版台灣之光」，甚至有網友認為背後一定有華人小編指點，才能選出如此貼切又荒謬的配樂。事實上，哈蘭德本來就是國際足壇著名的迷因製造機之一。除了場上驚人的進球能力外，私下經常展現幽默個性，因此累積大量死忠粉絲，這次搭配〈挪威的森林〉的影片曝光後，不少原本不看足球的網友也被圈粉，紛紛留言表示：「突然有點喜歡哈蘭德了」、「這個人怎麼可以這麼有梗」。現年25歲的哈蘭德是挪威重返世界盃的重要功臣，本屆資格賽他8場狂轟16球，率領球隊以全勝姿態闖進決賽圈，目前他國家隊出賽49場已攻進55球，效率堪稱當代最恐怖前鋒之一，挪威將於17日迎來世界盃首戰對決伊拉克，而在比賽開始前，哈蘭德靠著一首〈挪威的森林〉，已經先在華語圈搶下一波流量。