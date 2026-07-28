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▲蕭伊首度回應分手內幕。（圖／蕭伊IG@11.sns）

百萬YouTuber「九妹」Joeman昨日透過經紀人證實與網紅蕭伊分手。女方今（28）日首度回應，在IG限動曬出黑底圖表示「是我提分手、我封鎖對方。」強調從未把Joeman當成ATM，想要的東西全是自己買的，不用靠任何人。蕭伊與Joeman分手後，今日首度發聲，在社群上PO出黑底圖回應外界傳聞：「是我提分手、我封鎖對方。」她強調自己並沒有蹭對方得到人氣，這段時間也都是踏踏實實工作。此外，蕭伊也表示從未把Joeman當成ATM，「我的東西都是自己買的，而且我想要的東西我也買得起，不用靠任何人。」不希望外界將她過去的真心付出，扭曲成圖謀金錢與名利，直呼：「這在我身上都不適用。」並請大家停止以父權思維物化女性。近日有網友發現Joeman與蕭伊社群互相取消關注，遭猜測分手。Joeman的經紀人昨日向《NOWNEWS今日新聞》證實：「他們雙方的關係，據我所知兩個人相處了一段時間後，目前雙方重回單身狀態，那也各自為各自的工作跟生活努力。也謝謝大家的關心，希望大家後續多多關注雙方的作品！」