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▲神隱多日後，HAHABABY終於發布公開聲明，宣布將暫時停下腳步重新整理品牌流程。（圖／翻攝HAHABABY IG）

百萬YouTuber蔡阿嘎近日因AI圖風波及妻子二伯自創品牌HAHABABY接連陷入設計爭議，夫妻倆神隱多日，社群、Podcast及直播也一度停更。沉默多日後，HAHABABY今（28）日終於透過官方社群發布長文《給小哈比的一封信》，向支持者致歉，坦言已重新檢視每一個設計與流程，並宣布將「先停下腳步，好好整理自己」，未來會以更成熟的態度重新出發。HAHABABY表示，這段時間花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節，對於此次事件讓外界產生疑慮與不安，誠摯向大家致歉。品牌也坦言，過去在快速開發商品的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄，因此未來將建立更完整的設計、製作紀錄，並透過更多影音內容，公開每件商品從發想到完成的過程。《給小哈比的一封信》── 致每一位支持、提醒與關心HAHABABY的朋友。謝謝每一位願意給我們建議、提醒與關心的人。每一則留言、每一封訊息，我們都看見了，也放在心上。這段時間，HAHABABY花了許多時間重新檢視每一個設計與流程，並以更嚴謹的內部標準重新確認每一項細節。對於這次事件讓大家產生疑慮與不安，我們誠摯向大家致歉。過去在快速開發的過程中，未能完整保留設計與製作紀錄，讓外界難以完整了解每件作品的發想與製作歷程。未來，我們將建立更完整的設計與製作紀錄，並透過更多影音內容，讓大家一起參與每件作品從發想到完成的過程。對於曾引起討論的商品，我們以負責任的態度面對，已經陸續下架整理，同步把更多心力投入商品的改善與精進，持續回應大家的期待。若您在購物過程中曾有任何不愉快的感受，或對產品、服務有任何建議，歡迎隨時與客服聯繫，我們都會認真傾聽、積極改善。感謝每一位願意陪伴我們、提醒我們，也願意給我們機會繼續努力的人。我們會先停下腳步，好好整理自己，期待未來以更成熟的態度、更完善的流程，以及更好的作品，再次與大家見面。