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▲梁赫群（右1）夫妻昨日曬出與老高（左1）在新加坡迪士尼郵輪上的合照。（圖／翻攝自梁太的婚顧生活FB）

《NOWNEWS今日新聞》為您帶來今（28）日的娛樂新聞搶先看，郭台銘緋聞持續延燒，昨日又有人爆料女球友的本名，還爆她已被菲律賓富商包養20年，在這同時又框好幾個男人，郭台銘與她前夫都是其中之一；百萬YTR「老高與小茉」夫妻檔去年開始停更後，開始狂傳他們因逃稅遭中國軟禁消息，而昨日梁赫群夫妻曬與老高合照，並透露小茉未入鏡原因，直接打破傳聞；Ozone成員林佳辰爆戀愛，對象還是同門的陽帆愛女安吉，還被拍到前往彼此家中，以及見家長的畫面。鴻海創辦人郭台銘6月底遭爆與一名50歲謝姓女球友「Annie」互動曖昧，而該名女性也遭起底是職業小三等資訊。不料昨日，又有人爆料該名女球友的本名為「謝亞彤」，不僅早已被菲律賓富商包養20年，同時間還誆好幾個男人，包含前夫與郭台銘，而在跟前夫離婚後，她還直接掏空對方，將房子現金全拿走。雖然爆料尚未被證實，但也引發熱議。有673萬粉絲訂閱的YouTube頻道「老高與小茉」，去年開始一度停更3個月後，又因近期新影片跟以往有差異，而傳出因逃稅遭到中國軟禁的消息。不料昨日，梁赫群夫妻曬出一家三口跟老高的合照，透露在新加坡搭乘迪士尼郵輪巧遇對方，還透露小茉因戴帽子較低調，才沒有一起入鏡，打破了夫妻倆被消失的傳聞。選秀節目《原子少年》出身的人氣男團Ozone成員林佳辰，近日爆出與同門的陽帆愛女安吉戀愛中。不僅被拍到前往彼此家中，似乎就連家長也已認可這段關係，陽帆跟妻子Julie也與他們一同被捕捉出現在ACC美僑協會俱樂部。