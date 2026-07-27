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白海豚颱風最快今晚生成 威力又大又強

▲熱帶性低氣壓目前在台灣東方約6000多公里的遠海，未來強度會快速發展，並成為白海豚颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

白海豚路徑侵襲日本 8月初出國危險了

▲白海豚颱風侵襲日本機率高，不過會從何地登陸或掃過，還需要時間觀察。（圖／賈新興提供）

台灣雨再下5天 午後變天出門要小心

▲在周六之前，各地依舊是「午後雷陣雨」較多的環境。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

位於台灣東方遠海的熱帶性低氣壓，因環境有利發展，最快今（27）日晚上增強為「白海豚颱風」，氣象專家賈新興表示，白海豚有機會升級強颱，路徑大致朝日本前進，對台灣暫無直接影響。此外，周六前（8月1日）台灣仍以午後雷陣雨為主，周日（8月2日）起天氣逐漸回穩。賈新興指出，熱帶性低氣壓目前在台灣東方約6000多公里的遠海，由於處在「風切小、海溫高」的環境，因此未來會快速發展，有機會今天晚上就成為「白海豚颱風」，周四（7月30日）開始升級為「強烈颱風」，整體規模強又大。賈新興說明，白海豚颱風在生成後，路徑會先穩定往西，周四開始受到太平洋高壓導引，逐漸往西北移動，觀察目前各國路徑，大方向是往日本移動，但不確定性非常高，從登陸日本九州或四國，到通過日本東方海域都有可能。對台灣來說，雖然白海豚颱風又大又強，但現階段不需要擔心受到影響，不過若是近期安排前往日本，務必要注意颱風動態，目前看來8月3日至8月6日可能是風雨相對較大的時段，還有待觀察。台灣天氣方面，賈新興提及，在周六之前，各地依舊是「午後雷陣雨」較多的環境，周二午後，桃園以南、宜花東有零星短暫陣雨；周三花東及鵝鑾鼻一帶有局部短暫雨，午後新竹以南有零星短暫雨，周四西半部沿海有零星短暫雨，午後各地山區及西半部有零星短暫雨。周五嘉義以北及宜花有零星短暫雨，午後台中以北有零星短暫雨；周六則是午後各地都有局部短暫雨，特別是苗栗以北山區、中部山區；周日開始天氣回穩，僅南投以北山區午後有局部降雨。