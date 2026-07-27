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颱風動態：白海豚最快明天生成 預估路徑往西北

▲太平洋上的熱帶擾動，最快周二增強為「白海豚颱風」，路徑往西北靠近日本機率較高。（圖／賈新興提供）

今天天氣：台東、南部全天有雨 北部午後防豪雨

▲周一南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，周三後天氣會越來越穩定。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今天空氣品質

▲未來一周沒下雨時高溫悶熱，各地白天普遍都能來到33至36度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

明天天氣：雨勢逐漸趨緩 午後雷雨集中山區

一周天氣：周三後天氣回穩 全台多雲到晴

中央氣象署預報員曾昭誠表示，本周前半水氣仍多，周三（7月29日）起太平洋高壓增強，各地天氣將逐漸穩定；氣象專家賈新興則說明，白海豚颱風（國際命名：Dolphin）最快明（28）日生成，未來路徑預估朝西北移動，接近台灣機率不高，但7月底至8月初可能影響日本。新興說明，東經160.3度、北緯11.9度，有熱帶擾動正在發展，預估今天（27）日有機會增強為熱帶性低氣壓，周二升級成颱風，將被命名為「白海豚」，路徑將受到太平洋高壓導引，主要往西北移動，且往北的份量越來越明顯，目前來看，白海豚颱風接近台灣的機率不高，但7月底至8月初，很有機會影響日本的天氣。7月27日今天的天氣，氣象署指出，南方雲系北移，天氣不穩定，易有短延時強降雨，台東、南部地區有不定時局部短暫陣雨或雷雨，台東及恆春半島有局部大雨，宜花也有零星短暫陣雨，中部以北多雲有午後局部短暫雷陣雨，且有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。氣溫方面，西半部高溫來到33至35度，東半部為31至33度，中午前後紫外線偏強，外出請注意防曬並多補充水分。高屏、宜蘭、花東、馬祖、金門、澎湖北部、竹苗、中部、雲嘉南環境部提及，南方雲系北移，環境風場仍為東南風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，稍易累積污染物。高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。7月28日明天的天氣，氣象署說明，雨勢趨緩但水氣仍多，花東及南部地區有零星短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北山區有局部大雨發生的機率。氣象署指出，周二降雨持續趨緩，不過水氣仍偏多，主要是各地午後雷陣雨，雨勢、範圍將逐漸縮小至山區，周三至周六（7月29日至8月1日）則受太平洋高壓增強影響，各地多雲到晴為主，午後有局部雷陣雨。