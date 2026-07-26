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八點檔男星王凱今（26）日驚傳在家暴斃身亡，享年43歲，消息一出震驚演藝圈，也讓不少觀眾感到不捨。王凱過去演出多部本土劇，以自然、穩健的演技累積不少觀眾緣，而近年鮮少出現在螢光幕前，最後一部戲劇作品正是三立八點檔《百味人生》，電視台今也證實消息，表示昨王凱下午5點收工離開，今通告前接獲經紀人告知此噩耗，「後續也會協助家屬處理後事」。王凱長相俊帥，演出不少八點檔，包括《牽手》、《世間情》、《市井豪門》等作品，最後一次參與戲劇演出，是三立八點檔《百味人生》，而且昨天也一如往常進行拍攝。如今驚傳噩耗，讓許多一路看著他演出的觀眾相當震驚，不少人也回憶起他過去在八點檔的精彩表現，紛紛留言表達不捨，希望他一路好走。王凱多年來活躍於本土劇圈，演出風格自然真誠，參與過多部戲劇作品，憑藉親切形象累積不少支持者。如今43歲驟然離世，消息震撼演藝圈，外界也相當關心後續治喪安排及家屬說明。對此，三立表示：「王凱昨天下午五點多收工離開，但今天下午通告前接獲經紀人告知此噩耗。百味人生劇組深表意外與遺憾，王凱也是現在劇情的主要角色之一，劇組除了緊急應變，後續也會協助家屬處理後事；謝謝王凱對百味人生的付出，也請家屬節哀。」