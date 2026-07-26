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底特律老虎隊近期戰績亮眼，陣中年輕新秀的發揮成為關鍵。台灣好手李灝宇在近期的比賽中屢屢建功，不僅受到總教練與美媒的高度肯定，更獲得了球隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的點名稱讚，看好他成為球隊在季後賽爭奪戰中的重要拼圖。美國知名體育媒體《運動畫刊》也撰文表示，李灝宇有成為明星球員的潛力，期待他在季後賽的表現。老虎隊王牌投手史庫柏在近期受訪時，特別讚揚了球隊裡的「無名英雄」們。他先是提到馬爾傑里（Ben Malgeri）完成了一個極具關鍵卻可能被外界忽視的精彩表現，隨後更直接點名李灝宇等年輕球員的貢獻。史庫柏表示：「昨天奧特曼（James Outman）為我們贏下了比賽，今天則是李灝宇（Hao-Yu Lee）為我們挺身而出……他們全都是年輕球員，看著他們用正確的方式在場上奮戰，真的充滿了樂趣。」根據美媒《運動畫刊》的專文報導，老虎隊總教練辛區（A.J. Hinch）與教練團終於看到了這位菜鳥內野手的真正潛力。幾天前在客場對陣芝加哥小熊時，李灝宇轟出了一發關鍵全壘打，成為球隊該場獲勝的重要功臣。「李正逐漸成為老虎隊在關鍵時刻可以信賴的球員之一，他很有可能迅速成為一顆冉冉升起的新星。」記者《運動畫刊》Tyler Miller寫道，「如果老虎隊能夠讓李真正爆發，成為他完全有能力達到的明星球員，那麼對球隊現在和未來都將大有裨益。」報導指出，李灝宇目前正處於連續10場比賽敲出安打的火燙狀態，期間33個打數擊出11支安打，打擊率高達.333。他正在逐漸成為老虎隊在關鍵時刻能夠信賴的球員，並具備了成為突破性球星的潛力。過去一段時間，老虎隊的進攻火力主要仰賴麥岡尼格（Kevin McGonigle）、格林（Riley Greene）與丁格勒（Dillon Dingler）等主力球員。如今李灝宇能在進攻端提供巨大幫助，對於正處於激烈季後賽爭奪戰的老虎隊來說，無疑是一場及時雨。美媒直言，如果李灝宇能保持這樣的狀態，他將成為老虎隊在10月份闖入季後賽的重大原因。報導最後總結，就如同菜鳥麥岡尼格在本季初登大聯盟時迅速展現頂級新秀實力一樣，李灝宇現在也正在向球隊證明自己的能耐。雖然目前的老虎隊或許尚未具備衝擊世界大賽的完整實力，但絕對是一支現在和未來都充滿觀賞性的球隊。李灝宇有望成為老虎隊藍圖中的重要拼圖，在未來的日子裡持續為底特律球迷帶來驚喜與期待。