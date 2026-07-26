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▲李灝宇自6月13日從3A被叫上大聯盟後的31場比賽中，累積91個打數敲出31支安打，打擊率高達3成41。（圖／翻攝自底特律老虎 X）

底特律老虎台灣好手李灝宇自6月重返大聯盟後打擊手感發燙！不僅創下連續10場安打紀錄，他在31場比賽中就敲出31支安打，打擊率高達3成41，在美聯同期至少有90個打席的球員中排名第9。美國媒體也為其表現瘋狂，直言：「未來20年，他都會是台灣隊的第四棒！」美國棒球媒體《Just Baseball》在社群平台上發文指出，李灝宇自6月13日從3A被叫上大聯盟後的31場比賽中，累積91個打數敲出31支安打，打擊率高達3成41。期間更包辦6支二壘安打與4發全壘打，長打率達.538，整體攻擊指數(OPS)來到.907，標準化攻擊指數（OPS+）高達150。該媒體盛讚：「他是底特律近期取得成功的一大主因。」對於李灝宇展現出的強大破壞力，媒體《DodgersLite》更直接發文讚嘆：「李灝宇，未來20年你都會是台灣隊的第四棒。」專門分析老虎隊數據的帳號《Tigers Data》也指出，李灝宇的強勢崛起，讓隊友凱文·麥岡尼格（Kevin McGonigle）的新人王選情拉警報。該帳號進一步說明，自6月1日以來，李灝宇的各項打擊數據在全大聯盟打者中名列前25名；若只看過去兩周的表現，他更是擠進了全聯盟前10名。許多資深球迷與球評也紛紛發表看法。分析師丹尼爾·施提到，李灝宇不僅達成連續10場安打，且長打火力輸出非常穩定。他直言：「李灝宇在大聯盟層級正經歷一段火燙期，這是很久沒有台灣打者能做到的事。關於『李灝宇超越張育成』的討論已經變得真實了。」網路上許多老虎球迷表示，很高興看到李灝宇找回自信，認為他身為菜鳥，季初可能只是太緊張了。也有球迷觀察到，李灝宇現在看速球的敏銳度絕對比季初好很多，讚賞他在打擊區的顯著進步；更有人回顧當年用麥可·羅倫佐交易來李灝宇的操作，直呼老虎棒球部門總裁哈里斯（Scott Harris）的眼光精準。社群上的底特律球迷更是直言：「他正默默成為我們最好的球員之一。」