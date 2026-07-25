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▲胡宇威和陳庭妮平常都熱愛戶外活動、在家下廚，私生活很低調。（圖／胡宇威IG@george_hu__）

明星夫妻檔陳庭妮、胡宇威昨（24）日公開生女兒的喜訊，讓粉絲超訝異，因為陳庭妮完全沒有洩漏半點懷孕跡象，孕肚藏很深，這讓人不禁聯想到他們交往的過程。當初兩人也是藏愛8年，決定要結婚時才公開戀情，胡宇威更坦言，他剛開始跟陳庭妮交往時，連爸媽都隱瞞，一直到兩人穩定在一起超過1年才通知家長。陳庭妮、胡宇威在2012至2013年間，先後合作了2部偶像劇《真愛趁現在》、《真愛黑白配》，兩人因此成為好友，更互有好感，隨後在2014年低調展開交往。當時外界懷疑他們假戲真做，兩人都以「好友」的說法帶過，始終未公開認愛。直到2022年1月，胡宇威求婚成功後，雙方才透過經紀人正式公開喜訊。經紀人當時坦言，兩人已經愛情長跑8年了，這段地下戀多年來都沒被拆穿，讓粉絲直呼他們真的「超會藏」。胡宇威也曾在受訪時透露，之前不想公開戀情，是怕感情會模糊工作焦點，雙方都不希望事業受影響才選擇低調。因此他一開始談戀愛連父母都瞞，直到戀情穩定後才告知爸媽。而兩人的生活習慣也很合得來，平常沒工作時幾乎都在家休息，或是到戶外爬山。陳庭妮就曾在節目上分享，平時夫妻倆都會互出考題給對方，點菜今天想吃什麼料理，接著他們就會一起去買菜、下廚，在家吃飯約會，很享受二人世界，也鮮少去人多的地方亮相。因此他們不論是交往還是懷孕，都不容易被發現。加上陳庭妮身材本就纖細，懷孕初期還有出席《陽光女子合唱團》的活動，也沒被看出端倪，粉絲這才被矇在鼓裡。就連好友鍾欣凌都說她根本不知情，只比大家提前一天知道：「我是昨天（23日）才知道！她有在群組告知大家，覺得很驚喜。」