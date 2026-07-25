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位置 先發球員 替補球員 控球後衛（PG） 馬克西（Tyrese Maxey） 西蒙斯（Anfernee Simons） 得分後衛（SG） 埃奇庫姆（VJ Edgecombe） 洛夫（Caleb Love） 小前鋒（SF） 布朗 愛德華茲（Justin Edwards） 大前鋒（PF） 詹姆斯 韋德（Dean Wade） 中鋒（C） 恩比德 布魯姆（Johni Broome）

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）終於在自由市場做出決定！根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，詹姆斯將以2年800萬美元的合約加盟費城76人，合約第2年包含球員選項。詹姆斯的到來讓76人瞬間成為奪冠大熱門，他將與新同學布朗（Jaylen Brown）以及當家中鋒恩比德（Joel Embiid）並肩作戰，組成令人畏懼的五星級陣容。薪資專家鮑比·馬克斯（Bobby Marks）隨後公布了這份老將底薪特例合約的詳細數字，2026-27賽季年薪為387萬6529美元，2027-28賽季為407萬355美元（球員選項）。詹姆斯在社群平台X上連發數條動態表示：「我相信我能幫助費城76人成為一支冠軍球隊，我非常興奮能為新的球迷群體帶來活力，並最後1次展開這趟不可思議的旅程。謝謝洛杉磯。我會永遠愛著邁阿密，而俄亥俄州東北部則永遠是我的家！」隨著詹姆斯補齊了先發陣容的最後1塊拼圖，76人新賽季的陣容深度相當驚人。以下為預測的先發與替補陣容輪換：在這個休賽季，76人毫無疑問是全聯盟補強最成功的球隊。從詹姆斯決定離開效力8個賽季的湖人隊那一刻起，76人就積極展開追求，最終在熱火、騎士、勇士及灰狼等眾多競爭者中脫穎而出。簽下詹姆斯不僅大幅提升了球隊實力，更為76人帶來極大的戰術彈性：76人上個賽季的進攻火力僅排在聯盟第16位。詹姆斯上季場均仍能繳出20.9分、6.1籃板與7.2助攻，投籃命中率高達51.5%，他的得分與傳球能力正是這支球隊迫切需要的。詹姆斯的加入讓76人能在例行賽大幅調節恩比德的上場時間。恩比德的健康是季後賽走得多遠的關鍵。詹姆斯甚至不需要擔任陣中的主要控球者，因為76人已有馬克西等其他球員可以分擔這項任務。現年41歲的詹姆斯顯然仍在追逐總冠軍，若能順利奪冠，無疑將為他爭奪「史上最佳(GOAT)」的地位增添更多籌碼。如今，76人已擁有一套能高度信賴的8人核心輪換陣容，只要保持健康，他們絕對有實力終結球隊漫長的冠軍荒。