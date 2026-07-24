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37歲女星陳庭妮今（24）日驚喜宣布平安生下與胡宇威的寶貝女兒，夫妻倆正式升格新手爸媽，也讓外界又驚又喜。事實上，陳庭妮懷孕消息一路保密到家，完全沒有走漏風聲，回顧她最後一次公開露面，早在今年2月，不僅全程巧妙遮掩孕肚，如今回頭再看，才發現當時早已悄悄懷上寶寶。陳庭妮最後一次公開出席活動，是今年2月參加ASICS（亞瑟士）舉辦的路跑活動，當時她身穿粉紅色運動上衣搭配黑色短褲，以一貫健康陽光形象現身，還親自下場完成賽事，看起來狀態極佳，完全看不出已經懷孕。從現場照片可見，她胸前特別斜背活動布條，加上寬鬆的運動上衣自然垂墜，孕肚幾乎完全被遮住，整個人四肢依舊纖細，臉部線條也沒有太大變化，讓外界絲毫沒有察覺她已悄悄升格準媽媽。除了路跑活動之外，陳庭妮最後幾次公開行程，也包括電影《陽光女子合唱團》的映後Q&A活動，同樣是在2月左右。當時她仍正常出席宣傳，無論穿搭或受訪都未露出任何端倪，直到今天親自宣布喜訊，外界才驚覺她已默默完成10個月孕期。陳庭妮今日在社群發文寫下「I did it!」，透露歷經10個月孕育，終於平安將寶寶帶來這個世界，並感性表示：「我們家的樂章，多了一個動人的新聲部。」胡宇威也同步報喜，透露陳庭妮生產過程十分順利，自己全程陪伴迎接女兒出生，夫妻倆正式升格新手爸媽，幸福喜訊曝光後，也湧入大批演藝圈好友與粉絲留言祝福。