今年第12號颱風「紅霞」正式生成，未來受到明確導引氣流帶動，將持續朝西北西方向移動，預計今（24）日晚間通過巴士海峽，之後朝中國東南沿海前進。氣象粉專「台灣颱風論壇」依目前路徑研判，暴風圈將短暫掠過恆春半島近海，時間大約只有6~8小時，不會碰到陸地，但外圍環流在今（24）天、週六（7/25）仍會為台東、屏東帶來較大雨勢。
台灣颱風論壇提到，颱風環流持續整合中，未來24小時將通過高海水熱焓量的區域，若能與菲律賓呂宋島保持適當距離，紅霞今明通過巴士海峽時有機會挑戰輕颱上限或中颱。紅霞不會直接侵襲台灣，但外圍環流仍將帶來局部風雨，影響最明顯時間落在今天晚間至周六（25日）上午，台東及屏東南部須留意較大雨勢與陣風。
紅霞颱風今晚掠過巴士海峽
「天氣即時預報」今早7時10分表示，紅霞颱風形成後，由於導引氣流相當明確，未來將一路往西北西方向移動，且移動速度逐漸加快，颱風中心預計今晚穿越巴士海峽，接著進入南海，朝中國東南沿海前進。依目前路徑研判，紅霞颱風中心不會直接登陸台灣，主要是外圍環流間接影響，加上中央山脈阻擋，風雨將集中在東南部及南部部分地區，對台灣整體影響偏局部，不至於出現全面性劇烈風雨。
今天晚間至周六上午最近台灣
氣象粉專指出，紅霞颱風最接近台灣的時間，預計落在今天晚間至周六上午，其中台東及屏東南部雨勢較為明顯，也可能伴隨較強陣風。花蓮、屏東北部、高雄及台南則有局部陣雨，風勢相對不大；其餘地區受到颱風直接影響較小，天氣仍以夏季型態為主，午後山區及部分平地可能出現雷陣雨。
紅霞颱風今明各地影響概況如下：
由於紅霞颱風移動速度快、強度較弱，且環流範圍不大，預計周六下半天起便會快速遠離台灣，原本受影響的花東及南部地區，風雨也將明顯緩和，天氣逐漸回穩。「天氣即時預報」提到，紅霞屬於與台灣「擦肩而過」的颱風，多數地區不必過度擔心，但台東、恆春半島及屏東南部仍應注意局部較大雨勢；沿海地區也須防範長浪及突發強陣風。
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「天氣即時預報」今早7時10分表示，紅霞颱風形成後，由於導引氣流相當明確，未來將一路往西北西方向移動，且移動速度逐漸加快，颱風中心預計今晚穿越巴士海峽，接著進入南海，朝中國東南沿海前進。依目前路徑研判，紅霞颱風中心不會直接登陸台灣，主要是外圍環流間接影響，加上中央山脈阻擋，風雨將集中在東南部及南部部分地區，對台灣整體影響偏局部，不至於出現全面性劇烈風雨。
今天晚間至周六上午最近台灣
氣象粉專指出，紅霞颱風最接近台灣的時間，預計落在今天晚間至周六上午，其中台東及屏東南部雨勢較為明顯，也可能伴隨較強陣風。花蓮、屏東北部、高雄及台南則有局部陣雨，風勢相對不大；其餘地區受到颱風直接影響較小，天氣仍以夏季型態為主，午後山區及部分平地可能出現雷陣雨。
紅霞颱風今明各地影響概況如下：
- 最近台時間：週五（24日）晚間至週六（25日）上午。
- 主要影響區域：花東、南部地區。
- 台東、屏東南部：雨勢較大，並可能伴隨陣風。
- 花蓮、屏東北部、高雄、台南：有局部陣雨，但風勢不大。
- 其餘地區：受到颱風影響較小。
- 風雨緩和時間：週六下半天起，隨著颱風快速遠離，受影響地區天氣將逐漸回穩。
由於紅霞颱風移動速度快、強度較弱，且環流範圍不大，預計周六下半天起便會快速遠離台灣，原本受影響的花東及南部地區，風雨也將明顯緩和，天氣逐漸回穩。「天氣即時預報」提到，紅霞屬於與台灣「擦肩而過」的颱風，多數地區不必過度擔心，但台東、恆春半島及屏東南部仍應注意局部較大雨勢；沿海地區也須防範長浪及突發強陣風。
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