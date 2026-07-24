今年第12號颱風「紅霞」正式生成，未來受到明確導引氣流帶動，將持續朝西北西方向移動，預計今（24）日晚間通過巴士海峽，之後朝中國東南沿海前進。氣象粉專「台灣颱風論壇」依目前路徑研判，暴風圈將短暫掠過恆春半島近海，時間大約只有6~8小時，不會碰到陸地，但外圍環流在今（24）天、週六（7/25）仍會為台東、屏東帶來較大雨勢。

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台灣颱風論壇提到，颱風環流持續整合中，未來24小時將通過高海水熱焓量的區域，若能與菲律賓呂宋島保持適當距離，紅霞今明通過巴士海峽時有機會挑戰輕颱上限或中颱。紅霞不會直接侵襲台灣，但外圍環流仍將帶來局部風雨，影響最明顯時間落在今天晚間至周六（25日）上午，台東及屏東南部須留意較大雨勢與陣風。

▲紅霞颱風路徑已趨穩定，今晚至明天上午最接近台灣，氣象署持續發布「海上警報」。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲紅霞颱風路徑已趨穩定，今晚至明天上午最接近台灣，氣象署持續發布「海上警報」。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
紅霞颱風今晚掠過巴士海峽

天氣即時預報」今早7時10分表示，紅霞颱風形成後，由於導引氣流相當明確，未來將一路往西北西方向移動，且移動速度逐漸加快，颱風中心預計今晚穿越巴士海峽，接著進入南海，朝中國東南沿海前進。依目前路徑研判，紅霞颱風中心不會直接登陸台灣，主要是外圍環流間接影響，加上中央山脈阻擋，風雨將集中在東南部及南部部分地區，對台灣整體影響偏局部，不至於出現全面性劇烈風雨。

今天晚間至周六上午最近台灣

氣象粉專指出，紅霞颱風最接近台灣的時間，預計落在今天晚間至周六上午，其中台東及屏東南部雨勢較為明顯，也可能伴隨較強陣風。花蓮、屏東北部、高雄及台南則有局部陣雨，風勢相對不大；其餘地區受到颱風直接影響較小，天氣仍以夏季型態為主，午後山區及部分平地可能出現雷陣雨。

紅霞颱風今明各地影響概況如下：

  • 最近台時間：週五（24日）晚間至週六（25日）上午。
  • 主要影響區域：花東、南部地區。
  • 台東、屏東南部：雨勢較大，並可能伴隨陣風。
  • 花蓮、屏東北部、高雄、台南：有局部陣雨，但風勢不大。
  • 其餘地區：受到颱風影響較小。
  •  風雨緩和時間：週六下半天起，隨著颱風快速遠離，受影響地區天氣將逐漸回穩。
周六下半天快速遠離　風雨將逐漸緩和

由於紅霞颱風移動速度快、強度較弱，且環流範圍不大，預計周六下半天起便會快速遠離台灣，原本受影響的花東及南部地區，風雨也將明顯緩和，天氣逐漸回穩。「天氣即時預報」提到，紅霞屬於與台灣「擦肩而過」的颱風，多數地區不必過度擔心，但台東、恆春半島及屏東南部仍應注意局部較大雨勢；沿海地區也須防範長浪及突發強陣風。

▲紅霞颱風外圍環流影響，「花東、恆春半島」要注意豪雨，雨勢越晚越明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲紅霞颱風外圍環流影響，「花東、恆春半島」要注意豪雨，雨勢越晚越明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...