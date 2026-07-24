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▲二伯當時穿著自己製作的睡衣畫圖，平板上的圖案風格與她衣服上的雷同，確實很有個人特色。（圖／蔡阿嘎YouTube）

▲二伯（右2）那時候還有公開團隊設計版型、挑圖案的幕後過程。（圖／蔡阿嘎YouTube）

網紅二伯創立的服飾品牌HAHABABY因抄襲事件被網友抵制，她遲遲拿不出原創證據，神隱至今。對此，有網友挖出5年前二伯宣布推出HAHABABY的影片，當時網站只有賣她親手設計的親子裝，圖案確實是自己繪製的插畫，沒有類似撞款，影片也有拍到她拿平板畫草稿的證據，讓網友感慨當時的二伯還沒迷失初心，確實有親手畫圖過。二伯5年前合體蔡阿嘎拍片，跟大家介紹自己創立的品牌HAHABABY。二伯說她做衣服的初衷是，很常看到喜歡的版型但圖案不喜歡，或是圖案喜歡的衣服版型不好看等等；為了解決這個問題，她才決定自己動手做，製造一件圖案、版型都符合自己喜好的服飾。二伯在影片中也分享她手拿平板畫草稿的畫面，更認真對粉絲說：「」當時二伯還很有信念感，更特地找到台灣廠商合作，表示這樣才能維持較高的品質。而二伯那時候做出來的童裝也誠如她所言，確實獨一無二，很有個人風格，並未和其他品牌撞款。可惜好景不常，HAHABABY後面推出的情侶裝、親子裝，就越來越多花紋和日牌SOU・SOU相似的衣服，加上二伯早就說過自己是SOU・SOU的支持者，且這些小花、數字圖案也都沒拿出原創設計圖，才開始被質疑抄襲。目前網友已自發性成立「HAHABABY撞臉全紀錄」網站，保存證據。現階段網站統計出來，HAHABABY涉及抄襲的品項多達53件，橫跨37個品牌。二伯沒有針對這些情況做解釋，反而默默下架了32件商品，讓事件越描越黑。記者已寄信聯絡HAHABABY團隊，但至截稿前都未獲得回應。