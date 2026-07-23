全家本週咖啡優惠出爐了！自周五（24日）開始，門市特濃拿鐵20元多一杯，還有甘蔗青茶、酷繽沙10元多喝一杯，霜淇淋第二支只要6元；7-11「LINE禮物」特選美式、特選拿鐵買一送一，還有指定現萃茶天天買一送一。
🟡全家便利商店
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜7月22日至7月24日
◾特大經典美式8杯299元，6.3折（原價60元、特價37元）
◾特大經典美式7杯299元，6.2折（原價70元、特價43元）
◾大杯單品美式5杯299元，6折（原價100元、特價60元）
◾特大杯高蛋白摩卡咖啡5杯299元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾現煮茶6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月24日至7月26日
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，6.7折（原價95元、特價53元）
◾皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，6.7折（原價75元、特價43元）
◾愛文芒果冰青茶2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾懷舊鳳梨冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜7月22日至7月31日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵任選13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵任選12杯520元，6.2折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味飲系列指定冰飲12杯555元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
📍門市｜即起至8月7日（晚間9時至凌晨0時）指定茶飲買一送一
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶（原價45元）
周二：琥珀小葉奶茶（原價60元）
周三：琥珀小葉紅茶（原價45元）
周四：琥珀小葉奶茶（原價60元）
周五：冰淇淋紅茶（原價65元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱（原價45元）
周二：蜜露紅茶拿鐵（原價65元）
周三：四季蘋安蜜露紅（原價75元）
周四：香草奶蓋蜜露紅（原價70元）
周五：珍芭雷夢青（原價85元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾ 冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾冰現萃茶香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元） ➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）到8/18
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）到8/18
📍門市｜8月5日至8月18日
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜7月22日至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第二杯5元
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大經典美式8杯299元，6.3折（原價60元、特價37元）
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📍APP｜7月24日至7月26日
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，6.7折（原價95元、特價53元）
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◾愛文芒果冰青茶2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
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◾風味飲系列指定冰飲12杯555元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶（原價45元）
周二：琥珀小葉奶茶（原價60元）
周三：琥珀小葉紅茶（原價45元）
周四：琥珀小葉奶茶（原價60元）
周五：冰淇淋紅茶（原價65元）
◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱（原價45元）
周二：蜜露紅茶拿鐵（原價65元）
周三：四季蘋安蜜露紅（原價75元）
周四：香草奶蓋蜜露紅（原價70元）
周五：珍芭雷夢青（原價85元）
◾ 冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾冰現萃茶香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元） ➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）到8/18
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）到8/18
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
📍門市｜7月22日至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第二杯5元
🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）