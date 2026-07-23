全家本週咖啡優惠出爐了！自周五（24日）開始，門市特濃拿鐵20元多一杯，還有甘蔗青茶、酷繽沙10元多喝一杯，霜淇淋第二支只要6元；7-11「LINE禮物」特選美式、特選拿鐵買一送一，還有指定現萃茶天天買一送一。

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🟡全家便利商店
📍門市｜7月24日至7月28日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.7折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾特大杯甘蔗青茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋第2支6元，5.6折（原價49元、特價28元）
◾酷繽沙10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）

▲全家5日5好康，7/24~7/28。（圖／全家提供）
▲全家5日5好康，7/24~7/28。（圖／全家提供）
📍APP｜7月22日至7月24日
◾特大經典美式8杯299元，6.3折（原價60元、特價37元）
◾特大經典美式7杯299元，6.2折（原價70元、特價43元）
◾大杯單品美式5杯299元，6折（原價100元、特價60元）
◾特大杯高蛋白摩卡咖啡5杯299元，7.1折（原價85元、特價60元）
◾現煮茶6杯199元，6.1折（原價55元、特價33元）

▲全家寄杯咖啡優惠，299元組合。（圖／全家提供、記者整理）
▲全家寄杯咖啡優惠，299元組合。（圖／全家提供、記者整理）
🟡7-ELEVEN 
📍APP｜7月24日至7月26日
◾奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，6.7折（原價95元、特價53元）
◾皇家醇濃伯爵紅茶拿鐵第2杯10元，6.7折（原價75元、特價43元）
◾愛文芒果冰青茶2杯120元，7.5折（原價80元、特價60元）
◾香鑽水果茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）
◾杏仁豆腐冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾懷舊鳳梨冰沙買1送1，5折（原價85元、特價43元）

▲7-11超值五六日咖啡優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11超值五六日咖啡優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜7月22日至7月31日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵任選13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵任選12杯520元，6.2折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味飲系列指定冰飲12杯555元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）

▲7-11寄杯咖啡優惠，任選520咖啡組。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯咖啡優惠，任選520咖啡組。（圖／7-11提供）
📍門市｜即起至8月7日（晚間9時至凌晨0時）指定茶飲買一送一
◾CITY TEA現萃茶每日優惠品項
周一：梔子花青茶（原價45元）
周二：琥珀小葉奶茶（原價60元）
周三：琥珀小葉紅茶（原價45元）
周四：琥珀小葉奶茶（原價60元）
周五：冰淇淋紅茶（原價65元）

◾!+?CAFE RESERVE+TEA不可思議茶BAR
周一：四季青萱（原價45元）
周二：蜜露紅茶拿鐵（原價65元）
周三：四季蘋安蜜露紅（原價75元）
周四：香草奶蓋蜜露紅（原價70元）
周五：珍芭雷夢青（原價85元）

▲7-11好茶不打烊 HAPPY HOURS，每週一至週五 21:00～24:00 指定品項買一送一。（圖／7-11提供）
▲7-11好茶不打烊 HAPPY HOURS，每週一至週五 21:00～24:00 指定品項買一送一。（圖／7-11提供）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾ 冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾冰現萃茶香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元） ➡️點此購買

🟡萊爾富
📍門市｜7月22日至8月4日
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）到8/18
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）到8/18

▲萊爾富指定咖啡買一送一，有特大杯拿鐵。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富指定咖啡買一送一，有特大杯拿鐵。（圖／萊爾富提供）
📍門市｜8月5日至8月18日
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）

📍門市｜7月22日至8月18日
◾大杯拿鐵全系列第二杯5元

🟡美廉社
📍APP｜7月22日至8月18日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元） 

🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）  

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鍾怡婷編輯記者

新聞科系碩士畢業，踏入職場後即投入新聞媒體產業，目前是主跑超商、百貨與零售通路的消費線記者，長期專注於消費新聞領域，從第一手採訪、掌握通路端動態，到每日促銷資訊的分析與報導，致力挖掘最實用、即時的優惠...