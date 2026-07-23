熱帶低壓TD13最快將於明（24）生成為今年第12號颱風「紅霞」，根據氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，預估其生成位置距離台灣較近，不排除在颱風一生成沒多久就發布海上颱風警報，陸上警報仍要視路徑後續來判斷。準紅霞颱風預估將達中颱強度，並在周五（24日）、周六（25日）最接近台灣，根據各大AI系集資料顯示，預測路徑差異在於偏北或偏南，若稍微偏北可能對南部、東部影響更大。
準紅霞估達中颱強度！AI預測路徑有共識：若偏北雨可能更大
氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶擾動92W於昨日升格為熱帶低壓TD13，此次環流螺旋性完整、環境條件也不差，惟雲系尚待整合，預計周五（24日）、周六（25日）最接近台灣，近台時強度估計達到輕颱上限至中颱等級，路徑以通過巴士海峽機率為最高。
觀氣象看天氣指出，目前AI系集資料（FNV3、ECAIFs）有共識但仍有一定變數，為偏北或偏南的問題。若稍微偏北則恆春半島、東部降雨狀況就會更明顯、甚至連南部也會有些雨勢。其他地區除非颱風直接登陸，否則依照目前路徑原則上影響不大，此類路徑颱風，在台灣東北部及大台北地區，要留意角隅流，所帶來7-8級的強陣風。
颱風一生成可能就發海警！周五、周六最靠近台灣
觀氣象看天氣表示，因準紅霞颱風生成位置離台較近，依照目前路徑不排除氣象署在颱風一生成沒多久，就會馬上發布海上警報，但陸上警報仍要視路徑後續調整來判斷。提醒民眾，周五、周六若有安排前往東部、南部的行程，可以多加留意天氣變化。
針對颱風後續動態，觀氣象看天氣分析其將往中國廣東、福建前進，將會繼梅莎、巴威，成為今年第三個侵襲中國的颱風，前兩個颱風已經造成大陸華北、東北、西南嚴重水患，而此次颱風往中國東南城市接近，期許不要造成太大災情。
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氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，熱帶擾動92W於昨日升格為熱帶低壓TD13，此次環流螺旋性完整、環境條件也不差，惟雲系尚待整合，預計周五（24日）、周六（25日）最接近台灣，近台時強度估計達到輕颱上限至中颱等級，路徑以通過巴士海峽機率為最高。
颱風一生成可能就發海警！周五、周六最靠近台灣
觀氣象看天氣表示，因準紅霞颱風生成位置離台較近，依照目前路徑不排除氣象署在颱風一生成沒多久，就會馬上發布海上警報，但陸上警報仍要視路徑後續調整來判斷。提醒民眾，周五、周六若有安排前往東部、南部的行程，可以多加留意天氣變化。
針對颱風後續動態，觀氣象看天氣分析其將往中國廣東、福建前進，將會繼梅莎、巴威，成為今年第三個侵襲中國的颱風，前兩個颱風已經造成大陸華北、東北、西南嚴重水患，而此次颱風往中國東南城市接近，期許不要造成太大災情。