百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯創立的服飾品牌「HAHABABY」近日捲入抄襲爭議，品牌旗下的咖啡廳「哈姆選物Hamu Café」目前仍照常營業，但《NOWNEWS今日新聞》讀者慕名前去，卻發現店內非常冷清，店員也感嘆，現在生意的確少了許多，店內甚至有不少二手衣物滯銷。
HAHABABY咖啡廳還在營業 店內沒人超冷清
位在台北北投的哈姆選物Hamu Café外觀走簡約白色系路線，非常時髦，很適合拍照打卡，進去後映入眼簾的是HAHABABY的各式商品，只是由於抄襲風波時機敏感，讀者平日下午過去消費，發現店內空無一人，顯得格外冷清。
而咖啡廳除了用餐區外，2樓還有小朋友的遊戲區以及販售二手衣的地方。讀者透露：「現場商品排列很整齊，二手衣的區域有很多是二伯跟蔡阿嘎自己的衣服，還有HAHABABY的全家福系列，說實在的，質感滿差的。」
咖啡廳生意下滑！蔡阿嘎、二伯也未現身
另外，讀者結帳時，店員也坦言最近的確生意變少，至於蔡阿嘎和二伯以往只有要拍影片才會去店裡，但最近因為事件敏感，蔡阿嘎頻道影片已默默停更，就較少進店。而HAHABABY捲入抄襲爭議後，已經有4家日系品牌表示有在關注、內部調查此事，許多老粉也從支持轉為抵制，希望夫妻倆快點出來說清楚。
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位在台北北投的哈姆選物Hamu Café外觀走簡約白色系路線，非常時髦，很適合拍照打卡，進去後映入眼簾的是HAHABABY的各式商品，只是由於抄襲風波時機敏感，讀者平日下午過去消費，發現店內空無一人，顯得格外冷清。
而咖啡廳除了用餐區外，2樓還有小朋友的遊戲區以及販售二手衣的地方。讀者透露：「現場商品排列很整齊，二手衣的區域有很多是二伯跟蔡阿嘎自己的衣服，還有HAHABABY的全家福系列，說實在的，質感滿差的。」
另外，讀者結帳時，店員也坦言最近的確生意變少，至於蔡阿嘎和二伯以往只有要拍影片才會去店裡，但最近因為事件敏感，蔡阿嘎頻道影片已默默停更，就較少進店。而HAHABABY捲入抄襲爭議後，已經有4家日系品牌表示有在關注、內部調查此事，許多老粉也從支持轉為抵制，希望夫妻倆快點出來說清楚。