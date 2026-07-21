2026世界盃已經圓滿落幕，由「無敵艦隊」西班牙高舉大力神盃，然而衛冕軍阿根廷不僅輸球也輸了風度，賽後毆打西班牙球員也將被FIFA介入調查。然而早在冠軍賽之前，阿根廷質疑聲浪就非常大，認為踢球真的不乾淨，FIFA也不斷在護航等等，但如今世界盃統計數據出爐，阿根廷獲得「紀律最差隊伍」認證，整場比賽領了15張黃牌，是48國當中最多。
阿根廷真的沒有被冤枉？FIFA公布紀律紀錄：阿根廷15張黃牌最多
根據FIFA官方最新公布的世界盃統計數字，在犯規次數上阿根廷以113次最高，其次為西班牙有101次，不過這都還能理解，因為他們是踢滿8場賽事的隊伍，但在黃牌數量上，阿根廷就跟其他國家呈現斷層狀態，本屆賽事一共吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅）的情況，是所有參賽國家最多。
冠軍西班牙則是只有6張黃牌、沒有任何紅牌；第三名的英格蘭8張黃牌、1張紅牌；殿軍的法國則是6張黃牌、沒有任何紅牌。顯示在本屆世界盃上阿根廷的表現，從原本球迷主觀認為「踢球不乾淨」，直線上升到被官方數據給認證，然而即便數字已經是紀律最差隊伍佐證，FIFA都還讓球迷認為是在偏袒阿根廷，到底是怎麼一回事，就留給廣大球迷自己各自解讀。
挪威第五名僅拿3張黃牌被讚爆！阿根廷衛冕失敗還恐遭雙重處分
至於其他國家，像是挪威的數據就被不少人誇讚，踢了6場比賽總犯規次數落在58次、僅拿3張黃牌、沒有任何紅牌，同時他們也是8強國家當中犯規次數最少、拿牌數最少的國家隊伍。不少球迷也讚爆表示：「挪威真的是正正當當殺進8強破自己紀錄的！怎麼讓人不喜歡」、「挪威真的很讚！最終也拿下第五名好成績」、「希望下屆挪威可以進四強！他們有這個實力的！」
隨著世界盃結束，根據外媒BBC報導，FIFA預計將針對阿根廷球員與教練團的賽後行為展開調查，若確認涉及暴力行為或違反公平競賽原則，相關人員恐面臨禁賽，而阿根廷足協也可能遭到罰款；除此之外，四強賽後阿根廷高舉「福克蘭群島屬於阿根廷」布條，面臨另一項紀律調查，雙重處分將可能是阿根廷輸球後還得面臨的最慘結局。
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根據FIFA官方最新公布的世界盃統計數字，在犯規次數上阿根廷以113次最高，其次為西班牙有101次，不過這都還能理解，因為他們是踢滿8場賽事的隊伍，但在黃牌數量上，阿根廷就跟其他國家呈現斷層狀態，本屆賽事一共吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅）的情況，是所有參賽國家最多。
冠軍西班牙則是只有6張黃牌、沒有任何紅牌；第三名的英格蘭8張黃牌、1張紅牌；殿軍的法國則是6張黃牌、沒有任何紅牌。顯示在本屆世界盃上阿根廷的表現，從原本球迷主觀認為「踢球不乾淨」，直線上升到被官方數據給認證，然而即便數字已經是紀律最差隊伍佐證，FIFA都還讓球迷認為是在偏袒阿根廷，到底是怎麼一回事，就留給廣大球迷自己各自解讀。
至於其他國家，像是挪威的數據就被不少人誇讚，踢了6場比賽總犯規次數落在58次、僅拿3張黃牌、沒有任何紅牌，同時他們也是8強國家當中犯規次數最少、拿牌數最少的國家隊伍。不少球迷也讚爆表示：「挪威真的是正正當當殺進8強破自己紀錄的！怎麼讓人不喜歡」、「挪威真的很讚！最終也拿下第五名好成績」、「希望下屆挪威可以進四強！他們有這個實力的！」
隨著世界盃結束，根據外媒BBC報導，FIFA預計將針對阿根廷球員與教練團的賽後行為展開調查，若確認涉及暴力行為或違反公平競賽原則，相關人員恐面臨禁賽，而阿根廷足協也可能遭到罰款；除此之外，四強賽後阿根廷高舉「福克蘭群島屬於阿根廷」布條，面臨另一項紀律調查，雙重處分將可能是阿根廷輸球後還得面臨的最慘結局。
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