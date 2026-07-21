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阿根廷真的沒有被冤枉？FIFA公布紀律紀錄：阿根廷15張黃牌最多

本屆賽事一共吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅）的情況，是所有參賽國家最多。

從原本球迷主觀認為「踢球不乾淨」，直線上升到被官方數據給認證

▲阿根廷在本屆世界盃賽事期間一共吞下15張黃牌、1張紅牌、1張間接紅牌（2黃轉1紅）的情況，是所有參賽國家最多，跟其他國家相比完全呈現斷層狀態，尤其是跟其他四強、八強國家相比。（圖/FIFA官網）

挪威第五名僅拿3張黃牌被讚爆！阿根廷衛冕失敗還恐遭雙重處分

踢了6場比賽總犯規次數落在58次、僅拿3張黃牌、沒有任何紅牌，同時他們也是8強國家當中犯規次數最少、拿牌數最少的國家隊伍。