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Melody在2023年與前夫吳育奇結束17年婚姻，近日上小S（徐熙娣）節目《小姐不熙娣》暢談新戀情，她表示目前已經有新對象，是個談得來的朋友，透過朋友介紹認識，對方給予她很多情緒價值，同時被小S追問是否會考慮二婚，Melody也表示目前沒有這個打算。談及感情現況，Melody 稱是個談得來的朋友，透過朋友介紹認識，對方給予她很多情緒價值，「我們到了中年階段，各自有失去過的經歷，互相會更珍惜，而且我們不用回同一個家、在不同城市，這很好，沒有壓力，就是個『選擇性的關係』。」小S順勢追問是否考慮二婚？Melody 委婉表示：「我真的沒有這樣想。」聊到女性在婚姻中的束縛，Melody分享在 Podcast 曾說「女人不要下嫁」，這是在提醒女性不要為了顧全大局而不斷縮小自己。小S對此深有共鳴：「不知道為何女生會把這個責任攬在身上？好像結了婚、有了公婆後，你就會變成另一種個性，覺得孝敬公婆是我的責任，越扛越多在身上。」Melody 建議：「這不是不好，但有時候需要界定一些界線，要設定好停損點。」小S也大讚 Melody 除了主持外還線上教學英文，Melody 感性表示：「我要感謝小S跟《康熙》，給我這樣的啟發，因為我看到很多年輕人都在用我之前的片段在學英文，我才想說，之前的我跟現在有些差別，就真的來教英文。」沒想到小S語出驚人：「你是因為《康熙》片段才被找去教英文，那你是不是要分點錢給我？」直率發言笑翻全場。Melody回憶今年母親節是一個人過，坦言旁邊沒有孩子很難過，但孩子們有打電話安慰她。小S則自嘲：「妳的小孩至少有把妳放心上，像我今年母親節只有老三在家，我問她『我的卡片呢？』老三還直接回我『沒寫』，即使有女兒在家還是有莫名的寂寞感。」