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▲整場比賽阿根廷全場「0射正」被屈辱完封外，賽後陣中惡漢帕雷德斯（Leandro Paredes）當場失控，對西班牙球員使出「鎖喉功」暴行，直接遭到裁判紅牌驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃決賽，阿根廷以0：1不敵西班牙未能衛冕。然而，賽後雙方爆發的大規模肢體衝突卻搶盡版面。國際足總（FIFA）已準備對阿根廷展開紀律調查，但令人意外的是，原本在衝突中領到紅牌的阿根廷明星中場帕雷德斯（Leandro Paredes），其紅牌紀錄竟被官方悄悄撤銷。根據權威媒體BBC報導，FIFA可能統一交由紀律委員會進行事後的綜合調查與裁決，屆時2名鬧事球員帕雷德斯、莫利納（Nahuel Molina）和助教阿亞拉（Roberto Ayala）可能被禁賽。蘇亞雷斯（Luis Suárez）在2014年世界盃曾因為咬人，被全球禁賽4個月，阿根廷球員應該不會被這麼嚴厲的懲罰，但也將面臨長期禁賽懲處。這場賽後大亂鬥的起因，近日透過看台球迷拍攝的畫面終於真相大白。當主裁判溫契奇（Slavko Vincic）吹響終場哨音後，西班牙球員開始狂歡慶祝。當時已被換下場的西班牙中場羅德里（Rodri）衝入陣中準備與隊友慶祝，但在經過阿根廷右後衛莫利納身邊時，莫利納竟直接朝羅德里的胸口揮了一拳。無端挨揍的羅德里隨即停下腳步斥責莫利納，兩人爆發激烈推擠，隨後雙方隊友一湧而上，演變成轉播畫面中失控的大亂鬥。在混亂中，帕雷德斯 衝上前掐住西班牙後衛加西亞（Eric García）的喉嚨，並與小將加維（Gavi）發生激烈肢體衝突。阿根廷主帥斯卡洛尼的助理教練阿亞拉，被拍到趁亂出拳擊打西班牙球員奧爾莫（Dani Olmo）。恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernández）則是在常規比賽時間內，就因犯規累計兩張黃牌被驅逐出場。據BBC記者Dale Johnson報導，在衝突當下，主裁判溫契奇確實針對帕雷德斯「鎖喉」加西亞的暴力行為出示了紅牌。然而，這張紅牌隨後不久便從FIFA的官方比賽紀錄中被離奇刪除。目前官方並未具體說明撤銷紅牌的原因。但這意味著，帕雷德斯目前並未因為場上的判決而立即受到紀律處分。外界推測，FIFA可能是打算將賽後發生的所有脫序行為，統一交由紀律委員會進行事後的綜合調查與裁決，來決定最終懲處。國際足總紀律委員會目前正等待正式的比賽報告，準備對阿根廷隊「算總帳」。根據FIFA紀律準則第13條，若認定球員與工作人員「違反正當行為基本規則」或「損害足球運動聲譽」，將面臨嚴厲追責。參與鬥毆的莫利納、帕雷德斯與助教阿亞拉，恐面臨多場次的全球禁賽處分；阿根廷足協也將面臨鉅額罰款。過去違反該條款遭禁賽的前例中，蘇亞雷斯（Luis Suárez）在2014年世界盃曾因為咬人，被全球禁賽4個月。時任西班牙足協主席盧比亞萊斯（Luis Rubiales）在2023年女足世界盃未經同意親吻球員，被禁止參與足球活動3年。記者舉出這些極端的例子，是為了評估阿根廷球員（如帕雷德斯、莫利納等人）可能面臨的處分程度，並推論他們雖然會受罰，但「不太可能面臨像蘇亞雷斯那樣長達數個月的嚴厲禁賽」。阿根廷在2022年世界盃與2024年賽事中，皆曾因球員的攻擊性與不當行為受罰。此外，本屆四強賽擊敗英格蘭後，羅梅羅（Cristian Romero）、洛塞爾索（Giovani Lo Celso）與馬丁內斯（Lisandro Martínez）舉起「馬爾維納斯群島是阿根廷的」政治橫幅，也正在接受調查，這三名球員同樣面臨禁賽風險。無緣世界盃禁令？ 儘管外界有聲浪要求禁止阿根廷參加下屆世界盃，但由於阿根廷是2030年世界盃的共同主辦國之一，已自動取得參賽資格，因此不會面臨全面禁賽。整個裁決過程預計將耗時數個月。阿根廷與西班牙的戰火很快就會迎來續集。據阿根廷媒體DSports報導，由歐洲盃冠軍對決美洲盃冠軍的「歐美盃（Finalissima）」，有望於今年11月重新安排在卡達的盧塞爾體育場舉行（原訂3月因安全問題取消）。屆時，這場比賽不僅是世界盃決賽的翻版，更是雙方了結恩怨的復仇之戰。此外，39歲的阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）目前並未表態退出國家隊，阿根廷足協也計畫繼續以他為核心征戰11月的歐美盃甚至未來的賽事。