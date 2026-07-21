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蔡阿嘎出事無人挺最大原因！YT元老「不跟網紅圈混太不熟」

他平常不太跟網紅圈混，也不太參加我們的大拜拜，像是Google有時候會舉辦活動，我沒看過他參加。

但嘎哥跟我們的互動幾乎為0，所以不是很熟。

▲Cheap透露，蔡阿嘎雖然是YT的元老，他平常不太跟網紅圈混，也不太參加我們的大拜拜，像是Google有時候會舉辦活動，我沒看過他參加。（圖／蔡阿嘎臉書）

抓中共同路人反感、網紅不想惹事！夫妻倆沒人聲援持續神隱中

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而是普遍認為在這行混，「有錯就立正挨打」，沒什麼好聲援的。

不過截至目前為止，蔡阿嘎與二伯仍未對外正式說明，持續「全頻道神隱」當中。