YouTuber長青樹「蔡阿嘎」跟妻子二伯共同創立的服飾品牌HAHABABY，近日商品設計陷入抄襲爭議，已經遭對比至少有40件產品跟國外品牌有相似之處，但截至目前為止夫妻持續神隱未對外發聲。然而也有網友發現，該次風波完全沒有任何網紅及YouTuber出面聲援及發表看法，同為創作者網紅的「Cheap」就分析其中3大原因，指出蔡阿嘎一家人跟網紅圈其實超不熟。
蔡阿嘎出事無人挺最大原因！YT元老「不跟網紅圈混太不熟」
「Cheap」在臉書上表示，有人問說，為何這次沒有YTR聲援蔡阿嘎？我想有三個原因，第一，蔡阿嘎跟網紅圈不太熟，你別看嘎哥是YT的元老，他平常不太跟網紅圈混，也不太參加我們的大拜拜，像是Google有時候會舉辦活動，我沒看過他參加。
「Cheap」説，走鐘獎會來，但也不會在後台跟我們嘻嘻哈哈，他們全家、員工都是網紅，沒必要和別人互相拉抬，他跟我們ft，不如跟員工、老婆、小孩ft，很多大網紅或是我，其實很喜歡提攜後輩，但嘎哥跟我們的互動幾乎為0，所以不是很熟。
抓中共同路人反感、網紅不想惹事！夫妻倆沒人聲援持續神隱中
「Cheap」提到第二個原因，蔡阿嘎為了轉移爭議焦點，把部分批評者貼上「中共同路人」標籤，連部分親綠媒體都看不下去，何況是一般人？現在一般人已經對「中共同路人」這類標籤有創傷症候群，而且非常反感；最後就是現在的網紅也不太想惹事，不是說沒膽識，而是普遍認為在這行混，「有錯就立正挨打」，沒什麼好聲援的。
目前HAHABABY已經被對比達到41件商品都跟日韓品牌的設計相似，被外界質疑抄襲，國外的品牌也陸續收到台灣網友的信件投訴，不少人要求公開設計原稿、說明商品產地及開放退款，不過截至目前為止，蔡阿嘎與二伯仍未對外正式說明，持續「全頻道神隱」當中。
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「Cheap」在臉書上表示，有人問說，為何這次沒有YTR聲援蔡阿嘎？我想有三個原因，第一，蔡阿嘎跟網紅圈不太熟，你別看嘎哥是YT的元老，他平常不太跟網紅圈混，也不太參加我們的大拜拜，像是Google有時候會舉辦活動，我沒看過他參加。
「Cheap」説，走鐘獎會來，但也不會在後台跟我們嘻嘻哈哈，他們全家、員工都是網紅，沒必要和別人互相拉抬，他跟我們ft，不如跟員工、老婆、小孩ft，很多大網紅或是我，其實很喜歡提攜後輩，但嘎哥跟我們的互動幾乎為0，所以不是很熟。
「Cheap」提到第二個原因，蔡阿嘎為了轉移爭議焦點，把部分批評者貼上「中共同路人」標籤，連部分親綠媒體都看不下去，何況是一般人？現在一般人已經對「中共同路人」這類標籤有創傷症候群，而且非常反感；最後就是現在的網紅也不太想惹事，不是說沒膽識，而是普遍認為在這行混，「有錯就立正挨打」，沒什麼好聲援的。
目前HAHABABY已經被對比達到41件商品都跟日韓品牌的設計相似，被外界質疑抄襲，國外的品牌也陸續收到台灣網友的信件投訴，不少人要求公開設計原稿、說明商品產地及開放退款，不過截至目前為止，蔡阿嘎與二伯仍未對外正式說明，持續「全頻道神隱」當中。