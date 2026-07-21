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在台灣時間20日凌晨落幕的世界盃決賽中，阿根廷在延長賽以0：1不敵西班牙，未能成功衛冕。然而，比賽結束後的暴力衝突卻成為外界關注的最大焦點。多名阿根廷球員在終場哨響後情緒失控，甚至對西班牙球員大打出手。據天空體育報導，國際足總（FIFA）已正式介入，將對阿根廷隊在賽後的一系列脫序行為展開調查。事後官方會處理什麼樣的懲處還有待官方公布，但身為下一屆6個主辦國之一，如何斟酌懲處力道，可能有要讓FIFA頭痛。決賽中，由斯卡洛尼(Lionel Scaloni)帶領的阿根廷隊在90分鐘內整體實力處於下風，球隊試圖依靠極具侵略性的犯規、無球狀態下的肢體衝突，以及試圖讓對手染紅等「非常規手段」來彌補差距。在多次違規未被嚴懲後，中場大將恩佐·費爾南德斯（Enzo Fernandez）終於在補時階段因魯莽犯規，苦吞第二張黃牌遭罰下場。終場哨響後的場面。阿根廷球員引發了大規模衝突，展現出極度缺乏體育精神的失態行為，莫利納（Nahuel Molina）直接對西班牙中場羅德里（Rodri）揮拳相向。帕雷德斯（Leandro Paredes）賽後接連對埃里克·加西亞（Eric Garcia）和加維（Gavi）動手。連教練團也失控，助教羅伯托·阿亞拉(Roberto Ayala)竟試圖擊打達尼·奧爾莫(Dani Olmo)。這些極不和諧的暴力場面，與阿根廷在準決賽對陣英格蘭時的行徑如出一轍，引發了全球足球界的廣泛反感。根據《天空體育》報導，FIFA將回放相關轉播畫面，仔細梳理衝突事件經過，並預計對一名或多名涉事的阿根廷球員祭出嚴厲處罰。部分憤怒的球迷甚至公開呼籲FIFA，應正式禁止阿根廷參加下一屆的世界盃。不過，由於阿根廷是2030年世界盃的6個聯合主辦國之一（與西班牙、摩洛哥、葡萄牙、巴拉圭和烏拉圭共同舉辦），他們已經自動獲得了2030年的參賽資格，無需參加資格賽，因此全面禁賽的難度極高。阿根廷隊的失控不僅體現在賽後衝突，數據上也表露無遺。根據Opta的統計數據顯示，本屆世界盃賽事最後發出的9張紅黃牌，全數都出示給了阿根廷球員（準決賽對陣英格蘭拿3張、決賽對陣西班牙拿6張）。這項驚人的紀錄，徹底凸顯了這支衛冕軍在賽事尾聲紀律的全面崩盤。