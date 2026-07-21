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隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離隊，洛杉磯湖人隊正式步入全新篇章。球隊目前正積極以超級球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）為核心打造陣容，並在日前重磅交易來中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。然而，湖人的補強腳步並未停歇。據NBA知名記者Evan Sidery報導，湖人目前正將目光鎖定在達拉斯獨行俠前鋒PJ華盛頓（PJ Washington）身上，並醞釀一筆「4換1」的交易方案。為了解決先發等級側翼的空缺，若湖人最終無法順利追求到庫明加（Jonathan Kuminga），華盛頓將成為球隊的頭號備案。Sidery在報導中列出了湖人與獨行俠之間的潛在交易框架。湖人隊得到： P.J.·華盛頓（PJ Washington）獨行俠隊得到： 布朗尼·詹姆斯（Bronny James）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）、拉拉維亞（Jake LaRavia）、2032年首輪選秀互換權身揹8800萬美元合約的華盛頓，上賽季為獨行俠出戰56場，場均上陣31分鐘，能穩定貢獻14.2分、7籃板、1.8助攻、1.1抄截與0.6阻攻，投籃命中率達45%，三分命中率為32.5%。作為一名兼具體能與多面性的雙向鋒線，華盛頓不僅具備即戰力，若能順利加盟湖人，更能與昔日隊友唐西奇重聚。兩人在達拉斯時期已培養出極佳的化學效應，這無疑將大幅提升湖人在攻防兩端的統治力。在這筆潛在的包裹中，最受矚目的莫過於布朗尼。隨著父親詹姆斯的離開，湖人是否會將布朗尼視為球隊的長期拼圖已成為未知數。上賽季布朗尼為湖人出賽42場，但場均僅有8.9分鐘的上場時間，繳出 2.9分、0.5籃板、1.2助攻 的慘淡數據，整體表現難以擠進球隊的常規輪替陣容。此外，包裹內的范德比爾特與拉拉維亞也各有局限。范德比爾特（場均4.4分、4.5籃板）雖有扎實的防守與籃板拚搶能力，但三分命中率僅29.3%，進攻端短板明顯；而全勤出戰82場的拉拉維亞（場均8.2分、4籃板），表現雖全面且堪用，但缺乏關鍵時刻的攻堅爆發力。