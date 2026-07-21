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▲張柏芝默默將IG等社群頭像全換黑圖，被解讀是在悼念前公公謝賢。（圖／翻攝自張柏芝IG@cecilia_pakchi_cheung）

香港資深藝人謝賢（四哥）在昨（20）日傳出過世消息後，許多藝人粉絲都紛紛悼念。其中，謝賢兒子謝霆鋒的前妻張柏芝，也將社群頭像都換成全黑圖，心碎悼念前公公。據悉，有消息指出謝賢生前有意將總值超過1億港元（約新台幣4億元）的遺產，9成交由張柏芝代管，給兩名孫子當成長基金，由專業信託機構管理，但傳聞皆未獲得當事人證實。張柏芝在傳出謝賢過世消息後，被發現默默的將IG、微博、小紅書等社群平台頭像都換成全黑圖。除此之外，她還於IG限時動態接連發出多張宗教相關照片與影片，包含耶穌受難聖像、十字架、聖母像、黑白風景照等，並搭配〈The Lord's Prayer（主禱文）〉等音樂，其中在十字架的照片中，還能看到「260720」的字樣，被解讀為是在悼念前公公謝賢。張柏芝雖然早已在2011年與謝霆鋒離婚，但她與謝賢的感情依然非常深厚，還常常帶著兩名兒子探望。謝賢也多次大力稱讚張柏芝，還強調自己這輩子只認張柏芝一個媳婦。而據悉，有港媒早在去年報導，謝賢中風後就先立了遺囑，將名下超過1億元港幣的財產，9成設為孫子的成長基金，給專業信託管理，張柏芝則有代管權，其餘剩下約1成的財產給謝霆鋒與謝婷婷平分，但傳聞都尚未獲得當事人證實。