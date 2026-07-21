超商咖啡優惠整理，7-11今（21）日APP行動隨時取寄杯買7送7最後一天，還有「LINE禮物」特選美式、特選拿鐵買一送一；全家APP優惠趣先領券，可以享有美式、拿鐵買一送一，門市有中杯單品拿鐵5元多喝一杯。
🟡全家便利商店
📍門市｜7月17日至7月21日
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
◾甘蔗青茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜即起至7月22日
◾大杯經典美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯經典拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯杏仁凍青茶／泰式奶茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾全家霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
📍APP優惠趣｜7月20日至7月24日
◾百吉CoCo楊枝甘露雪糕買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾王子杯麵-厚厚味噌湯麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月17日至7月21日
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／真果芭樂氣泡咖啡14杯777元，6.5折（原價85元、特價56元）
◾風味飲系列指定冰飲15杯777元，8折（原價65元、特價52元）
活動品項：皇家純濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃風味／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可
◾冰淇淋紅茶18杯777元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾中杯精品冰燕麥拿鐵／精品馥芮白11杯777元，7.1折（原價100元、特價71元）
📍APP｜7月22日至7月31日
◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵任選13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵任選12杯520元，6.2折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味飲系列指定冰飲12杯555元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾ 冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾冰現萃茶香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元） ➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
🟡美廉社
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
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📍門市｜7月17日至7月21日
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價48元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.8折（原價80元、特價48元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價48元）
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜7月17日至7月21日
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
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活動品項：皇家純濃伯爵紅茶／黃金榛果太妃風味／靜岡濃抹茶／鹿兒島濃焙茶／好時經典可可
◾冰淇淋紅茶18杯777元，6.6折（原價65元、特價43元）
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◾大杯濃萃美式／濃萃拿鐵任選13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾／大杯厚乳拿鐵任選12杯520元，6.2折（原價65元、特價43元）
◾大杯燕麥拿鐵10杯520元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾風味飲系列指定冰飲12杯555元，7.1折（原價65元、特價46元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡任選10杯520元，6.5折（原價80元、特價52元）
◾ 冰厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾冰黑糖珍珠撞奶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾冰現萃茶香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯冰特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價60元、特價30元） ➡️點此購買
🟡萊爾富
📍門市｜6月24日至7月21日
◾大杯美式2杯66元，7.3折（原價45元、特價33元），送LOOPY杯塞
◾大杯拿鐵2杯88元，8折（原價55元、特價44元），送LOOPY杯塞
◾大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾台茶18紅玉茶拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾蜂蜜拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯濃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯濃拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）
◾特大杯重乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜6月24日至7月21日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）