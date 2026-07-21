星巴克典藏Dream Plaza台北門市一周年慶生日快樂！星巴克咖啡同好會小編表示，以薰衣草與伯爵茶為靈感，打造7款風味紫色限定新品，7月24日開喝；根據星巴克官網，攪拌夏天延長夏日派對活動，隱藏版「水果小熊攪拌棒」免費送。CoCo都可表示，今（21）日周二爽喝生椰拿鐵、果咖美式同價位「買一送一」咖啡優惠。
星巴克Dream Plaza限定7款新品！7/24開喝 水果小熊攪拌棒免費送
時間過得好快，星巴克典藏Dream Plaza台北門市迎接一周年慶生日快樂！星巴克咖啡同好會小編表示，星巴克典藏Dream Plaza台北7月24日，開賣薰衣草限定上市飲品，以薰衣草與伯爵茶為靈感，交織花香、茶韻與咖啡風味，一次打造7款風味紫色限定新品。
讓大家都好期待，「一種紫色，七種風味」限定新品！據了解，官方最快今天有更多消息會曝光，請鎖定《NOWNEWS今日新聞》報導。
星巴克「水果小熊攪拌棒免費送」隱藏版新品搶先看！
星巴克表示，2026年7月22日起，推出攪拌夏天延長夏日派對活動，活動期間單筆消費以原價點購任兩杯大杯（含）以上全品項飲料，即可獲得「水果小熊攪拌棒」乙個；或點購單杯飲料，可以88元加價購「水果小熊攪拌棒」乙個（款式隨機提供，可累贈）。
提醒大家，飲料限當場一次領取，贈/商品以門市現貨為主，款式隨機提供，數量有限贈／售完為止；原價購買杯數計算不適用於好友分享、第二杯半價、糕點套餐升級優惠；不適用於外送外賣、預訂與行動預點服務、車道服務、機場管制區內門市及星巴克典藏Dream Plaza台北門市；優惠不併用。
CoCo都可：今「買一送一」周二咖啡日優惠！
手搖飲料CoCo都可表示，今天也有咖啡優惠可以喝！每周二咖啡日，臨櫃／都可訂同步開喝，美式 / 果咖美式 / 生椰系列「同價位買一送一」優惠。
官方推薦，最新「西西里手搗檸檬美式」，採新鮮檸檬現場手搗，搭上美式咖啡，盛夏開喝微苦回甘的大人系風味。
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
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星巴克表示，2026年7月22日起，推出攪拌夏天延長夏日派對活動，活動期間單筆消費以原價點購任兩杯大杯（含）以上全品項飲料，即可獲得「水果小熊攪拌棒」乙個；或點購單杯飲料，可以88元加價購「水果小熊攪拌棒」乙個（款式隨機提供，可累贈）。
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