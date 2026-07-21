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西班牙小將主動送飛吻 梅西拒絕後還打小報告

庫庫雷利亞說話過程中，對梅西送飛吻還露出笑容，梅西冷回應後庫庫雷利亞驚覺不妙、還向梅西求饒，結果後者仍舉手向主裁判溫契奇（Slavko Vinčić）「打小報告」。

梅西為何要檢舉對手？「遮嘴說話」可能吞紅牌

本屆世界盃開打前增加一項規定，就是球員若在跟對手、裁判交談時，遮嘴說話並涉及侮辱、種族等歧視性言論，會直接吃下一張紅牌出場

梅西打小報告挨罵幼稚！英媒：像個小孩子一樣

「如果這種事情都要給紅牌，比賽根本不用踢了，連這種事情都要檢舉，實在太荒唐。」

完整視角曝光 球迷兩派戰成一團

「這幕真的很好笑」、「看他一臉慌張的樣子」、「雖然不能遮嘴巴 但這感覺不是說髒話」

▲西班牙小將庫庫雷利亞（Marc Cucurella）昨戰不僅對梅西送飛吻，賽後也有親吻獎盃的舉動。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃落幕，阿根廷最終0：1不敵西班牙無緣衛冕，比賽中一度出現衝突插曲，梅西（Lionel Messi）在場上一片混亂之時，突然舉手向裁判檢舉27歲西班牙小將庫庫雷利亞（Marc Cucurella）遮嘴說話，「打小報告」舉動賽後被罵爆，事發一天後，導播還原完整視角，球迷笑說，原來庫庫雷利亞是趁暫停時主動搭訕球王，還送出飛吻示愛，想不到這一舉動不僅被梅西當下拒絕，還拿來利用、指控他摀嘴說話。下半場傷停補時階段，阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）吞下第2張黃牌被罰下場，阿根廷面臨少踢一人劣勢，正當兩隊跟裁判吵得不可開交之際，西班牙小將庫庫雷利亞主動上前搭訕梅西。從轉播視角可以清楚看到，，此前巴拉圭中場阿爾米龍（Miguel Almirón）便受到重罰，成為世界盃史上第一人因為遮嘴被判出場的球員，梅西此舉也是希望裁判把庫庫雷利亞趕出去，讓西班牙也少踢一人，但最終主裁判在經過確認後，認定該動作極為短暫且不構成違規。儘管比賽結束當下完整視角還未曝光，但梅西比賽中「打小報告」舉動，賽後也成為熱議焦點，英國《ITV》球評Dixon就批評梅西「像個小孩子」一樣，英格蘭傳奇球星魯尼（Wayne Rooney）也在BBC節目中怒轟梅西「真的急了」。「我們都清楚阿根廷都是用這種方式在比賽，但足球終究講求體育精神，他做出這種舉動，實在讓人很失望。」此片段事後在社群廣為流傳，球迷看到庫庫雷利亞舉動後也笑說，梅西看到飛吻來、立刻打小報告，但也有球迷力挺梅西表示，規則就是不能摀嘴，且不知道實際上到底說了什麼，「是庫庫雷利亞自己給出機會」，「新例本來就是不能捂嘴巴啊 舉報他很正常」、「看他表情跟唇動，很明顯是用飛吻掩飾講挑釁的語句」