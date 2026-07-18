百萬網紅蔡阿嘎老婆二伯創立的親子品牌HAHABABY近期被質疑服飾抄襲，引起網友公憤，目前日系品牌「SOU・SOU」、「MARKEY'S」、「niko and...」都表示有在關注此事，會進行調查，現在就連第4家日牌「HELLO.SANFRANCISCO」也收到檢舉信，表態會進一步確認情況。不過HAHABABY已陸續在下架爭議商品，網友為了幫日牌討公道，已進行截圖存證。
HAHABABY抄襲風波延燒！第4家日牌表態要查
HAHABABY抄襲爭議持續延燒，一名綽號為「冰島貓」的網友更主動寄信給日系品牌「HELLO.SANFRANCISCO」，表示他們推出的花邊喇叭褲被HAHABABY抄襲了。對此，冰島貓昨（18）日發文表示自己已收到日牌回應，對方嚴肅看待此事，寄信回覆他：「您提供的內容及附件資料，我們已轉交給公司內部相關部門，並將進一步確認事實情況」。
HELLO.SANFRANCISCO官方也補充，調查進度礙於內部作業規定，無法對外公開。雖然這些回應內容偏官腔，但至少品牌方已經了解了這起事件，至於會不會跨海對HAHABABY提告，還很難說。
HAHABABY疑抄襲褲子！賣的還比日本原廠還貴
而HELLO.SANFRANCISCO其實是日本大型服飾集團 PAL GROUP 旗下的熱門服飾支線品牌，主要在CIAOPANIC和CIAOPANIC TYPY專櫃及官方網購平台PAL CLOSET販售，一件花邊褲售價為6600日圓（約新台幣1316元）。
HAHABABY的花邊褲在官網的定價則是1580元，比日牌還貴，打折促銷後才降價到990元。不過目前在HAHABABY官網上已經找不到這件褲子了，他們已陸續針對有爭議的衣物進行下架。
網友創建撞款平台 紀錄HAHABABY疑似抄襲證據
另外有熱心網友創建「hahababy 撞臉全紀錄」平台，將所有證據備份下來，盤點撞款的服飾高達23項，相當驚人。目前針對抄襲疑雲，《NOWNEWS今日新聞》已與官方團隊聯繫，但至截稿前尚未得到回應；不過HAHABABY有在粉絲群組中解釋，服裝設計本來就受流行趨勢、市場風格影響，難免會有相似的地方，他們會虛心接受罵聲、進行檢討。
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HAHABABY抄襲爭議持續延燒，一名綽號為「冰島貓」的網友更主動寄信給日系品牌「HELLO.SANFRANCISCO」，表示他們推出的花邊喇叭褲被HAHABABY抄襲了。對此，冰島貓昨（18）日發文表示自己已收到日牌回應，對方嚴肅看待此事，寄信回覆他：「您提供的內容及附件資料，我們已轉交給公司內部相關部門，並將進一步確認事實情況」。
HELLO.SANFRANCISCO官方也補充，調查進度礙於內部作業規定，無法對外公開。雖然這些回應內容偏官腔，但至少品牌方已經了解了這起事件，至於會不會跨海對HAHABABY提告，還很難說。
而HELLO.SANFRANCISCO其實是日本大型服飾集團 PAL GROUP 旗下的熱門服飾支線品牌，主要在CIAOPANIC和CIAOPANIC TYPY專櫃及官方網購平台PAL CLOSET販售，一件花邊褲售價為6600日圓（約新台幣1316元）。
HAHABABY的花邊褲在官網的定價則是1580元，比日牌還貴，打折促銷後才降價到990元。不過目前在HAHABABY官網上已經找不到這件褲子了，他們已陸續針對有爭議的衣物進行下架。
網友創建撞款平台 紀錄HAHABABY疑似抄襲證據
另外有熱心網友創建「hahababy 撞臉全紀錄」平台，將所有證據備份下來，盤點撞款的服飾高達23項，相當驚人。目前針對抄襲疑雲，《NOWNEWS今日新聞》已與官方團隊聯繫，但至截稿前尚未得到回應；不過HAHABABY有在粉絲群組中解釋，服裝設計本來就受流行趨勢、市場風格影響，難免會有相似的地方，他們會虛心接受罵聲、進行檢討。